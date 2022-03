Casos e mortes por Covid-19 registram nova queda no mundo

Segundo o relatório semanal epidemiológico da Organização Mundial da Saúde (OMS), durante a semana de 21 a 27 de fevereiro, o número de novos casos e mortes por Covid-19 registrou queda, de 16% e 10%, respectivamente, em comparação à semana anterior.

Regionalmente, apenas o Pacífico Ocidental relatou um aumento de 32% no número de novos casos semanais. Todas as outras regiões relataram reduções. Já o número de mortes aumentou 22% no Pacífico Ocidental e 4% no Mediterrâneo Oriental. Nas outras áreas, a tendência é de queda: -59% na África, -18% no Sudeste Asiático, -13% na Europa e -8% nas Américas.

Nas seis regiões da OMS, foram relatados mais de 10 milhões de novos casos e mais de 60.000 óbitos. No total, são mais de 433 milhões de casos confirmados e mais de 5,9 milhões de mortes relatadas globalmente, desde o início da pandemia, em 2020.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil: