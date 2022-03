Casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave aumentam em crianças

Apesar da queda nas tendências de curto e longo prazos – últimas três e seis semanas, respectivamente – de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na população brasileira em geral, foi verificado um aumento dos registros entre crianças, de acordo com o Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgado nesta sexta-feira, 4.

No período de 20 a 26 de fevereiro, ocorreu a interrupção da queda de casos de Covid-19 na população de 5 a 11 anos, público que ainda não completou o esquema vacinal contra a doença. e crescimento do Vírus Sincicial Respiratório na faixa entre 0 a 4 anos.

A análise foi realizada com base nos dados inseridos no Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 28 de fevereiro. Segundo o boletim, a população com 60 anos ou mais voltou a ser o grupo com maior incidência de casos e óbitos por Covid-19 por semana.

Os pesquisadores observaram que, com a circulação da variante de preocupação ômicron no fim do ano passado, foi registrada a maior incidência de casos entre crianças de 0 a 4 anos e 5 a 11 anos desde o início da pandemia. Na população de 12 a 17 anos, houve um incremento semelhante ao notado em maio de 2021.

“É importante que os responsáveis levem suas crianças para os postos de vacinação e estejam atentos à data para a segunda dose”, disse pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe.