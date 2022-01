Casos de Covid no Rio de Janeiro em 2022 superam registros de dezembro

A cidade do Rio de Janeiro vive uma explosão de registros de Covid-19 e, apenas nos primeiros seis dias de 2022, tem mais que o dobro de casos de todo o mês de dezembro, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde. Nesta primeira semana, foram 12.429 registros. No último mês de 2021, 5.957 notificações. O aumento coincide com a circulação da variante de preocupação ômicron, apontada como mais transmissível por especialistas.

Os registros estavam em queda na metade de dezembro e a virada ocorreu após o dia 22, quando o número era de 67 confirmações da doença, que passou para 209 no dia 23. Outro salto pode ser visto nos dados dos dias 30 e 31 de dezembro, com 716 e 1.285 casos, respectivamente.

Mas, entre 1º e 5 de janeiro, os números ficaram acima de 1 mil por dia, com pico no dia 3, com 3.389 casos da doença. Nesta quinta-feira, 6, foram 519.

As internações apresentam leve alta. No primeiro dia do ano, 18 pessoas estavam internadas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e cinco na enfermaria. Ontem, eram 23 em UTI e 14 na enfermaria. Para esta sexta-feira, 7, o painel aponta que 44 pessoas estão internadas e 11 esperam na fila por uma vaga.