Casos de Covid no mundo apresentam queda pela terceira semana seguida

O novo balanço da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre evolução da Covid-19 no mundo apontou queda pela terceira semana epidemiológica seguida no número de casos da doença em todo o mundo. Segundo o levantamento, divulgado nesta terça-feira, 22, os novos registros caíram 25% entre os dias 14 e 20 deste mês em relação à semana anterior (7 a 13 de fevereiro), quando foi constatada uma redução de 19%. No período de 31 de janeiro a 6 de fevereiro, a queda foi de 17%. Nesta semana, foi contabilizada a primeira diminuição nas mortes neste período, totalizando 8%.

Os dados até o último domingo, 20, apontam que foram confirmados 422 milhões de casos e mais de 5,8 milhões de mortes no mundo. Das seis regiões da OMS, houve aumento de casos em apenas duas: no Pacífico Ocidental (21%) e na África (20%). As demais registraram diminuição. A queda foi de 37% no Sudeste Asiático, 9% nas Américas (-9%) , 5% na Europa e 4% no Mediterrâneo Oriental.

A Rússia lidera os países que relataram o maior número de novos casos, com 1.236.910 registros, seguida da Alemanha (1.218.465 novos casos) e do Brasil, que contabilizou 773.353 novos casos.

Os Estados Unidos ficaram em quarto lugar no número de novos casos (746.129), mas lideram o ranking de mortes, com 14.723 óbitos. O segundo lugar ficou com o Brasil (5.877 novas mortes), Rússia (5.252 óbitos) Índia (3.238) e México (2.221).

Abaixo, os números da vacinação no Brasil: