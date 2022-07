Casos de Covid começam a cair nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19 começaram a entrar em queda nas tendências de longo prazo (últimas seis semanas) e de curto prazo (últimas três semanas) nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, segundo o novo Boletim InfoGripe Fiocruz divulgado nesta quinta-feira, 28.

Na região Norte, os casos estão aumentando e, no Nordeste, eles entraram em estabilidade. Os dados são do período de 17 a 23 de julho e tem como base as informações inseridas no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até a última segunda-feira, 25.

O levantamento apontou que, nas últimas quatro semanas, a maioria dos casos de SRAG com resultado laboratorial positivo foi de Covid-19 (94,9%). Entre os óbitos, o índice foi de 94,2%.

No boletim, a queda nas tendência de curto e longo prazos foi atribuída à vacinação da população, com destaque para as doses de reforço.

“As vacinas ajudaram e continuam ajudando a reduzir significativamente o risco de agravamento da Covid, que pode ser cerca de duas vezes maior a depender da faixa etária e status vacinal. A proteção, inclusive, aumenta ainda mais em quem já está com alguma dose de reforço”, explicou, em nota, o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil:

Continua após a publicidade