Caso Ypê: Anvisa atualiza status de produtos que foram suspensos em maio

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Anvisa atualiza status de produtos Ypê: libera detergentes e desinfetantes fabricados a partir de 2026 após laudos satisfatórios. Em contrapartida, a Ypê faz recolhimento voluntário de diversas linhas de lava-roupas fabricados até 2026. Entenda as mudanças e quais produtos foram afetados pela bactéria Pseudomonas aeruginosa.

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou nesta segunda-feira, 22, uma nova lista de atualizações para uso de produtos de lote com final 1 da marca Ypê que foram suspensos por irregularidades no início de maio. Agora, foram liberados detergentes e desinfetantes fabricados a partir de 1º de janeiro de 2026.

Em comunicado, a agência informou que a medida considerou a “apresentação, pela empresa, de laudos satisfatórios para todos os lotes de detergentes e desinfetantes produzidos este ano”.

Veja abaixo a lista de detergentes e desinfetantes liberados:

Lava-louças com enzimas ativas Ypê

Lava-louças Ypê

Lava-louças concentrado Ypê Green

Lava-louças Ypê toque suave

Bak Ypê

Pinho Ypê

A agência também informou que a Ypê decidiu fazer o recolhimento voluntário de diferentes linhas de lava-roupas fabricados até 31/3/2026.

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“Segundo a empresa, trata-se de uma medida preventiva, inserida na estratégia de mitigação de riscos e de normalização operacional prevista no plano aprovado pela Diretoria Colegiada da Anvisa”, disse.

Veja lista de produtos recolhidos:

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Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate ao Mau Odor

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Express

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Premium

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Maciez

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Primavera

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act

Detergentes, Ozempic e mais: por dentro das operações da Anvisa

Liberação da fábrica

No fim de maio, a Anvisa anunciou que a fábrica de Amparo poderia voltar a produzir os produtos de limpeza, porque uma nova inspeção realizada no local constatou que as principais adequações necessárias para correção de problemas foram realizadas.

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Além disso, a empresa apresentou, na ocasião, um plano de ação para cumprir os 76 requisitos sanitários identificados na fiscalização que levou à suspensão.

Contaminação dos produtos da Ypê

Em inspeção realizada em abril, agentes de vigilância sanitária detectaram a contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa em produtos com lote final 1 da marca Ypê.

Essa bactéria é comum no ambiente, mas pode causar infecções, inclusive graves, nos pulmões, na corrente sanguínea, no trato urinário em indivíduos imunossuprimidos, como pacientes em tratamento contra o câncer, pessoas que vivem com HIV e transplantados, assim como populações mais vulneráveis, caso de recém-nascidos e idosos.