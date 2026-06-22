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Saúde

Caso Ypê: Anvisa atualiza status de produtos que foram suspensos em maio

Agência divulgou lista de produtos de limpeza que podem ser utilizados e linha que teve recolhimento pela empresa; veja lista

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 10h19 | Atualizado em 22 jun 2026, 11h34
Fábrica da Ypê
Após inspeção em fábrica, Anvisa determinou suspensão de comercialização, distribuição e uso de produtos da Ypê (Divulgação/Divulgação)
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Caso Ypê: Anvisa atualiza status de produtos que foram suspensos em maio Priorize VEJA no Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou nesta segunda-feira, 22, uma nova lista de atualizações para uso de produtos de lote com final 1 da marca Ypê que foram suspensos por irregularidades no início de maio. Agora, foram liberados detergentes e desinfetantes fabricados a partir de 1º de janeiro de 2026.

Em comunicado, a agência informou que a medida considerou a “apresentação, pela empresa, de laudos satisfatórios para todos os lotes de detergentes e desinfetantes produzidos este ano”.

Veja abaixo a lista de detergentes e desinfetantes liberados:

Siga
  • Lava-louças com enzimas ativas Ypê
  • Lava-louças Ypê
  • Lava-louças concentrado Ypê Green
  • Lava-louças Ypê toque suave
  • Bak Ypê
  • Pinho Ypê

A agência também informou que a Ypê decidiu fazer o recolhimento voluntário de diferentes linhas de lava-roupas fabricados até 31/3/2026.

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“Segundo a empresa, trata-se de uma medida preventiva, inserida na estratégia de mitigação de riscos e de normalização operacional prevista no plano aprovado pela Diretoria Colegiada da Anvisa”, disse.

Veja lista de produtos recolhidos:

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  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate ao Mau Odor
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Express
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Premium
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Maciez
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Primavera
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act

Detergentes, Ozempic e mais: por dentro das operações da Anvisa

Liberação da fábrica

No fim de maio, a Anvisa anunciou que a fábrica de Amparo poderia voltar a produzir os produtos de limpeza, porque uma nova inspeção realizada no local constatou que as principais adequações necessárias para correção de problemas foram realizadas.

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Além disso, a empresa apresentou, na ocasião, um plano de ação para cumprir os 76 requisitos sanitários identificados na fiscalização que levou à suspensão.

Contaminação dos produtos da Ypê

Em inspeção realizada em abril, agentes de vigilância sanitária detectaram a contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa em produtos com lote final 1 da marca Ypê.

Essa bactéria é comum no ambiente, mas pode causar infecções, inclusive graves, nos pulmões, na corrente sanguínea, no trato urinário em indivíduos imunossuprimidos, como pacientes em tratamento contra o câncer, pessoas que vivem com HIV e transplantados, assim como populações mais vulneráveis, caso de recém-nascidos e idosos.

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TAGS:
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