Caso Ypê: Anvisa atualiza status de produtos que foram suspensos em maio
Agência divulgou lista de produtos de limpeza que podem ser utilizados e linha que teve recolhimento pela empresa; veja lista
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou nesta segunda-feira, 22, uma nova lista de atualizações para uso de produtos de lote com final 1 da marca Ypê que foram suspensos por irregularidades no início de maio. Agora, foram liberados detergentes e desinfetantes fabricados a partir de 1º de janeiro de 2026.
Em comunicado, a agência informou que a medida considerou a “apresentação, pela empresa, de laudos satisfatórios para todos os lotes de detergentes e desinfetantes produzidos este ano”.
Veja abaixo a lista de detergentes e desinfetantes liberados:
- Lava-louças com enzimas ativas Ypê
- Lava-louças Ypê
- Lava-louças concentrado Ypê Green
- Lava-louças Ypê toque suave
- Bak Ypê
- Pinho Ypê
A agência também informou que a Ypê decidiu fazer o recolhimento voluntário de diferentes linhas de lava-roupas fabricados até 31/3/2026.
“Segundo a empresa, trata-se de uma medida preventiva, inserida na estratégia de mitigação de riscos e de normalização operacional prevista no plano aprovado pela Diretoria Colegiada da Anvisa”, disse.
Veja lista de produtos recolhidos:
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate ao Mau Odor
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Express
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Premium
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Maciez
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Primavera
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act
Liberação da fábrica
No fim de maio, a Anvisa anunciou que a fábrica de Amparo poderia voltar a produzir os produtos de limpeza, porque uma nova inspeção realizada no local constatou que as principais adequações necessárias para correção de problemas foram realizadas.
Além disso, a empresa apresentou, na ocasião, um plano de ação para cumprir os 76 requisitos sanitários identificados na fiscalização que levou à suspensão.
Contaminação dos produtos da Ypê
Em inspeção realizada em abril, agentes de vigilância sanitária detectaram a contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa em produtos com lote final 1 da marca Ypê.
Essa bactéria é comum no ambiente, mas pode causar infecções, inclusive graves, nos pulmões, na corrente sanguínea, no trato urinário em indivíduos imunossuprimidos, como pacientes em tratamento contra o câncer, pessoas que vivem com HIV e transplantados, assim como populações mais vulneráveis, caso de recém-nascidos e idosos.