Caso Ypê: Anvisa atualiza lista de proibições e liberações para produtos da marca; saiba quais

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A Anvisa atualizou as restrições para produtos Ypê. Lava-louças e desinfetantes com lote final 1, fabricados a partir de 1º de março, estão liberados. Contudo, itens produzidos até 28 de fevereiro e lava-roupas até 31 de março (lote final 1) seguem suspensos devido à bactéria Pseudomonas aeruginosa. A Ypê orienta o armazenamento seguro dos produtos afetados.

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Após liberar a retomada da produção da fábrica da Ypê em Amparo, no interior paulista, no fim do mês passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) atualizou a lista de proibições anunciada no início de maio para detergentes, desinfetantes e lava-roupas com lote final 1 da marca nesta segunda-feira, 15.

De acordo com a agência, lava-louças e desinfetantes da Ypê fabricados a partir de 1º de março podem ser vendidos e utilizados pelos consumidores.

“A empresa apresentou testes satisfatórios para esses produtos”, informou, em comunicado, a agência. As resoluções sobre as novas determinações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

Já os produtos da marca fabricados até 28 de fevereiro continuam suspensos, assim como os lava-roupas produzidos até 31 de março.

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Diretor executivo jurídico e assuntos corporativos Ypê, Sergio Pompilio informou que a empresa vai apresentar novos laudos para a Anvisa ainda nesta segunda-feira, para liberação dos demais produtos.

“A Anvisa já havia liberado os lotes produzidos a partir de abril e, hoje, liberou também os de março. O próximo passo será liberar os lotes de janeiro e fevereiro, a partir dos laudos que iremos apresentar ainda hoje para a agência. Seguimos avançando com responsabilidade e transparência, e em colaboração constante com a Anvisa para normalizar a situação o quanto antes.”

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Liberação da fábrica

No fim de maio, a Anvisa anunciou que a fábrica de Amparo poderia voltar a produzir os produtos de limpeza, porque uma nova inspeção realizada no local constatou que as principais adequações necessárias para correção de problemas foram realizadas.

Além disso, a empresa apresentou, na ocasião, um plano de ação para cumprir os 76 requisitos sanitários identificados na fiscalização que levou à suspensão.

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O que fazer com os produtos da Ypê

Em seu último comunicado, relacionado à reabertura da fábrica, a Ypê recomendou que os produtos com lote final 1 atingidos por suspensão não sejam utilizados até nova manifestação da Anvisa.

“Até lá, esses produtos devem permanecer armazenados em local seguro e não serem descartados”, afirmou.

Contaminação dos produtos da Ypê

Em inspeção realizada em abril, agentes de vigilância sanitária detectaram a contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa em produtos com lote final 1 da marca Ypê.

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Essa bactéria é comum no ambiente, mas pode causar infecções, inclusive graves, nos pulmões, na corrente sanguínea, no trato urinário em indivíduos imunossuprimidos, como pacientes em tratamento contra o câncer, pessoas que vivem com HIV e transplantados, assim como populações mais vulneráveis, caso de recém-nascidos e idosos.