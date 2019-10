Caso raro: aos 67 anos, mulher pode ser a mãe mais velha do mundo

Na última sexta-feira, 25, uma senhora de 67 anos deu à luz uma menina na China. A mulher, identificada como Tian, afirma ser a chinesa mais velha a ter um bebê após uma gravidez natural. A criança nasceu por parto cesariana em uma maternidade da cidade de Zaozhuang, na província de Shandong, no leste do país.

Segundo o jornal Global Times, a bebê foi chamada de “Tianci”, que significa “presente do céu” em chinês. “A menina é um presente do céu para nós dois”, declarou o marido de Tian, de 68 anos, ao site de informações Guancha.cn.

Novo recorde

A maternidade que atendeu Tian informou à AFP que não tinha informações sobre as condições da concepção já que a mulher só entrou em contato com a clínica quando já estava grávida. Se for confirmado que a gravidez da chinesa foi de fato natural, seria um recorde mundial. O livro dos Records (Guinness Book) indica a mulher mais velha a dar à luz uma criança concebida naturalmente é uma britânica em 1997, que tinha 59 anos.

Com a ajuda da fertilização in vitro, o recorde mundial é de uma espanhola, María del Carmen Bousada Lara, que teve gêmeos em 2006, quando estava prestes a comemorar seus 67 anos. Ela morreu de câncer dois anos depois.

Críticas

O jornal local Jinan Times disse que Tian já tinha dois filhos, incluindo um nascido em 1977, pouco antes da aplicação da política do filho único imposta para impedir a explosão populacional na China. Agora os casais podem ter dois.

O novo parto de Tianci foi criticado na rede social Weibo. “Esses pais são egoístas. Na idade deles, não podem cuidar de um filho e o ônus vai recair sobre os outros filhos”, escreveu um internauta. Outros se perguntavam se o casal será penalizado por ter ultrapassado o limite de dois filhos por família.

(Com AFP)