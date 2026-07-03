Casal é flagrado com 2.707 canetas emagrecedoras na fronteira com o Paraguai

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Um casal foi flagrado na fronteira com o Paraguai, em Foz do Iguaçu, transportando 3.493 unidades de medicamentos irregulares. Entre eles, 2.707 canetas emagrecedoras (como Mounjaro) e substâncias ainda em teste (retatrutida). A apreensão, avaliada em R$ 320 mil, ressalta os riscos à saúde pública pelo comércio ilegal e a Anvisa alerta para compra em farmácias com prescrição.

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Um casal abordado na fronteira com o Paraguai, em Foz no Iguaçu, foi flagrado com 3.493 unidades de medicamentos irregulares, principalmente canetas antiobesidade, também chamadas de canetas emagrecedoras, durante uma vistoria de agentes da Alfândega da Receita Federal. O caso ocorreu em um trecho da BR-277, rodovia que faz a ligação entre Foz do Iguaçu e Curitiba, e foram encontradas 2.707 unidades de canetas emagrecedoras e ampolas do princípio ativo do medicamento Mounjaro, a tirzepatida na dosagem de 15 mg, e retatrutida, uma substância ainda em fase de testes e que não tem aprovação de nenhuma agência regulatória do mundo.

O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 2, em São Miguel do Iguaçu durante uma abordagem ao veículo em que estava o casal e o filho, uma criança. O carro era alugado e continha garrafas de vinho e produtos eletrônicos em pequenas quantidades.

Aos agentes, os suspeitos informaram que tinham visitado familiares em Foz do Iguaçu e estavam retornando para São Paulo.

Mesmo assim, houve desconfiança dos agentes sobre a possibilidade de itens escondidos nas portas do carro.

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O casal negou, mas uma vistoria detalhada detectou a mercadoria em todas as portas. Além das canetas, havia 786 ampolas de peptídeos e produtos rejuvenescedores. O valor estimado da apreensão foi de R$ 320.702,36.

Com a descoberta, a dupla confessou que tinha sido contratada para transportar os medicamentos, mas não deu informações sobre o destino dos produtos nem quem iria recebê-los.

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“O veículo e as mercadorias foram apreendidas e encaminhados à Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos cabíveis. Não houve prisões, no entanto serão encaminhadas representações fiscais para fins penais ao Ministério Público Federal”, informou, em nota, a Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu.

Na última quarta-feira, 1º, também em Foz do Iguaçu, os agentes abordaram um ônibus com 24 passageiros que fazia o trajeto até Tramandaí (RS) e encontraram cerca de R$ 1 milhão em mercadorias irregulares, como celulares, anabolizantes e medicamentos emagrecedores de origem estrangeira.

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Contrabando de canetas

Versões de canetas antiobesidade, também conhecidas como canetas emagrecedoras, têm sido transportadas do Paraguai para o Brasil e, em 2025, 7.479 unidades foram apreendidas. Neste ano, até o momento, foram 108.563.

Esse comércio ilegal coloca a saúde da população em risco por vários motivos. Além da falta de garantia de que as canetas e ampolas carregam o princípio ativo verdadeiro, a dosagem e a qualidade são desconhecidas.

Outro ponto é a falta de cumprimento das regras de armazenamento e transporte não só dos distribuidores, mas de quem está fazendo o contrabando.

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A recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é de que os medicamentos sejam comprados apenas em farmácias autorizadas e que o uso seja feito apenas com prescrição médica.