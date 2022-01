Capital paulista registra 85 novos casos da variante ômicron nesta terça

A cidade de São Paulo registrou 85 novos casos da variante de preocupação ômicron nesta terça-feira, 11, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. A capital paulista contabiliza 154 notificações da cepa, que é altamente transmissível. A pasta informou que o Instituto Butantan realizou a análise genômica de 105 amostras e 80,95% tiveram resultado positivo para a nova variante.

Na capital, cerca de 300 amostras de RT-PCR, teste considerado padrão ouro, têm resultados positivos para Covid-19 por semana e a vigilância genômica é uma parceria entre a gestão municipal e o instituto.

O Butantan lidera a Rede de Alerta de Variantes e, em boletim divulgado em 18 de dezembro, havia 62 casos da variante no estado de São Paulo.

A secretaria disse que intensificou ações de monitoramento e testagem para identificar casos positivos da doença. “Os testes são pelo método antígeno em pacientes com sintomas gripais. A medida contribui para identificar os casos com maior rapidez e manter o monitoramento do paciente na cidade de São Paulo.”