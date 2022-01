Capital paulista libera xepa da vacina para crianças sem comorbidades

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta segunda-feira, 17, que as doses remanescentes da vacina para crianças de 5 a 11 anos poderão ser aplicadas na população pediátrica sem comorbidades. Para participar da xepa da vacina, como a prática é conhecida, os pais devem fazer um cadastro na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro.

Para se cadastrar, é necessário informar o nome da criança, o endereço e um telefone para contato. Se doses sobrarem, a unidade acionará os pais ao fim do dia.

“Como a gente recebeu um lote pequeno de vacinas e a gente tem praticamente o dobro de crianças para serem vacinadas, vai acabar sobrando pouco. Mas, mesmo assim, a gente não pode correr o risco de perder qualquer dose”, disse, em comunicado, o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido.

Nesta segunda, teve início a imunização das crianças com comorbidades, deficiências e também indígenas e quilombolas. Está sendo oferecida a versão infantil da vacina da Pfizer, que foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em dezembro do ano passado.

Para receber a dose, elas devem estar acompanhadas por um responsável e receita, exame ou prescrição médica confirmando a comorbidade.

As crianças de 5 a 11 anos recebem um terço da dose (dez microgramas) aplicada em jovens com mais de 12 anos. Um estudo com quase 2 mil crianças, mostrou que o imunizante é 90,7% eficaz para evitar casos sintomáticos da doença.