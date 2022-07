Capital paulista libera 4ª dose contra Covid para pessoas acima de 30 anos

A cidade de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 22, que a segunda dose adicional da vacina contra a Covid-19, também conhecida como quarta dose, será liberada para a população com mais de 30 anos a partir da próxima segunda-feira, 25. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a população apta a ser imunizada é de 514.689 pessoas.

Para receber a dose, é necessário ter tomado o reforço (terceira dose) há, pelo menos, quatro meses. Desde o último dia 11 a imunização está liberada para as pessoas com mais de 35 anos.

“As doses de reforço são essenciais para proporcionar o aumento da quantidade de anticorpos no organismo. Isso reduz o risco de um desfecho mais grave em caso de Covid-19”, afirmou, em nota, Luiz Carlos Zamarco, secretário municipal da Saúde de São Paulo.

Campanha de vacinação no fim de semana

Neste sábado, 23, será realizada a vacinação contra a Covid-19 e outras doenças nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas da capital no período das 7h às 19h.

No domingo 24, a população poderá se vacinar nos parques Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo e da Juventude, das 8h às 16h. Também nesse horário haverá campanha em dois pontos da Avenida Paulista: uma tenda no número 52 e uma na farmácia no número 995. Na farmácia, haverá doses apenas contra a Covid-19.

“Na multivacinação voltada ao público infantil, são disponibilizados os seguintes imunizantes: tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), BCG, pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), vacina oral poliomielite (VOP), pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, HPV e pneumo 23”, informou a secretaria.