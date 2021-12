Capital paulista confirma sete novos casos da nova variante ômicron

A cidade de São Paulo identificou nesta quarta-feira, 15, sete casos da nova variante ômicron e 90 pessoas que tiveram contato com os infectados estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal da Saúde. De acordo com a pasta, os casos têm relação com um paciente de 67 anos que foi diagnosticado na última sexta-feira, 10.

Segundo a secretaria, todos os pacientes estão com sintomas leves e cumprem quarentena em casa. Com os novos registros, a capital contabiliza dez casos da nova cepa, classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma variante de preocupação.

“Em relação aos dois primeiros casos, estes já cumpriram todas as recomendações e encerraram o isolamento”, informou.

Os primeiros casos da nova variante no Brasil foram identificados em São Paulo no dia 30 de novembro. Até esta terça-feira, 14, o Brasil somava 12 casos da nova variante, segundo balanço do Ministério da Saúde.