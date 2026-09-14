Canetas para crianças: duas em cada cinco saem da faixa de obesidade em novo estudo

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Um estudo inédito revela que a semaglutida, princípio ativo de medicamentos como Ozempic, mostrou resultados promissores no tratamento da obesidade em crianças de 6 a 12 anos. Cerca de 40% das crianças tratadas deixaram a faixa da obesidade, um avanço significativo para uma condição complexa. Embora preliminar, é uma nova ferramenta no combate à obesidade infantil.

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Durante décadas, a obesidade infantil foi tratada como uma questão de força de vontade — da criança, da família ou a herança dos maus hábitos dos adultos ao redor. Bastaria fechar a boca e mexer o corpo. Quem convive com o problema na prática sabe que essa conta quase nunca fecha.

A biologia do peso é complexa e teimosa, começa cedo e, quando se instala na infância, tende a acompanhar a pessoa pela vida adulta como uma sombra. É nesse território difícil que acaba de chegar uma notícia que promete mexer com o debate: pela primeira vez, um medicamento da família das “canetas” mostrou resultado expressivo em crianças pequenas.

Os dados vêm do estudo STEP Young, apresentados em primeira mão pela Novo Nordisk. Foram avaliadas 165 crianças de 6 a 12 anos que convivem com obesidade — mais de 85%, com formas graves da doença. Todas receberam orientação de dieta e atividade física.



Metade recebeu também semaglutida — o princípio ativo de remédios já conhecidos como Wegovy e Ozempic — em aplicação semanal nas doses que variaram de 1,7mg a 2,4mg. Após 68 semanas, o resultado chamou atenção: 40,4% das crianças tratadas com o medicamento deixaram de ser classificadas como tendo obesidade, contra nenhuma no grupo que recebeu apenas mudanças de estilo de vida.

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Em outras palavras, duas em cada cinco crianças saíram da faixa de obesidade. Para uma condição que costuma resistir bravamente a dietas e boas intenções, é um número que não passa despercebido.

Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

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Dose de interpretação

Vale entender o que esse dado significa — e o que ele ainda não significa. A semaglutida imita um hormônio natural do nosso corpo, o GLP-1, que ajuda a regular o apetite e a sensação de saciedade.



Não é um “queimador de gordura” nem um atalho mágico: é uma molécula que atua no diálogo entre o intestino e o cérebro, ajustando a fome.

Segundo dados divulgados até o momento, a segurança observada foi parecida com a já vista em adultos e adolescentes, sem novos sinais de alerta e, um ponto especialmente importante nessa idade, sem indícios de prejuízo ao crescimento ou ao desenvolvimento puberal.

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Ainda assim, é preciso ler essa história com serenidade. Trata-se de um resultado preliminar, divulgado antes da publicação completa em revista científica — os detalhes só serão apresentados em breve. O número de 40,4% se refere a um cenário ideal, em que todas as crianças seguem o tratamento à risca.

E, sobretudo, medicar crianças de 6 anos é uma decisão de peso, que não cabe em fórmulas simples nem em entusiasmos apressados. Tanto é que a própria Sociedade Brasileira de Pediatria já se posicionou e fez alertas a respeito.

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O que o estudo STEP Young oferece não é uma bala de prata, e sim uma ferramenta nova em uma caixa que, até agora, andava quase vazia.