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Saúde

Canetas emagrecedoras: lotes falsificados de Mounjaro são apreendidos pela Anvisa

Farmacêutica identificou características diferentes das presentes do medicamento original; saiba quais são os produtos irregulares

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 10h20
CARLSBAD, CA-NOV 30TH: Rachel Graham holds a Mounjaro injectible pen at her home in Carlsbad, CA on Wednesday, November 30, 2022. Graham has battled excess weight for years, cycling through trendy diets, various drugs, and even bariatric surgery. she started a new medication, Mounjaro, and now is 30 pounds lighter(Photo by Sandy Huffaker for The Washington Post via Getty Images)
Mounjaro: medicamento só deve ser adquirido em farmácias autorizadas e com receita médica (Sandy Huffaker/Getty Images)
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Canetas emagrecedoras: lotes falsificados de Mounjaro são apreendidos pela Anvisa Priorizar nos meus resultados Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibição de venda de lotes falsificados do medicamento Mounjaro nesta sexta-feira, 10. O alerta sobre as divergências nos produtos foi dado pela farmacêutica Eli Lilly, detentora do registro do remédio.

As canetas injetáveis antiobesidade irregulares tinham uma série de características diferentes das presentes no produto original, o que levou ao alerta da empresa ao identificá-las à venda

Segundo a Anvisa, as inconsistências foram detectadas no lote 855044 do Mounjaro 10 mg e nos lotes lotes D880403, MJR 257, D854901 do Mounjaro 15 mg.

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“As falhas incluem a utilização de lotes não reconhecidos pela empresa (855044 e MJR 257), utilização de número serial incompatível com o lote informado (D854901), bem como dispositivo incompatível com o produto original e erro de grafia na rotulagem (“soluction” em substituição a “solution”) (D880403)”, detalhou, em nota, a agência.

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Riscos das ‘canetas emagrecedoras’ irregulares

Pessoas que utilizam esses produtos estão colocando a saúde em risco, porque não há garantia de controle de qualidade, da presença em quantidades corretas dos princípios ativos nem que as doses vão cumprir o propósito de reduzir o peso.

Também é importante ressaltar que esses medicamentos devem ser administrados após indicação médica e o tratamento deve ser acompanhado por um especialista que vai dar orientações sobre outras medidas essenciais para tratar a obesidade, como dieta e prática de atividade física.

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A compra deve ser realizada em farmácias autorizadas e com receita médica, conforme determinação da agência.

Os medicamentos à base de semaglutida e tirzepatida são indicados para pessoas que vivem com obesidade e diabetes. O uso fora das recomendações da bula, conhecido como off-label, também oferece riscos, principalmente de eventos adversos.

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Dados da Anvisa indicam que 26% dos eventos adversos registrados têm relação com o uso off-label. O mais grave é a pancreatite aguda, a inflamação do órgão, que já foi relatada pela Anvisa e pelo governo do Reino Unido.

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