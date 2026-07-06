Canetas emagrecedoras do Paraguai: ter o mesmo princípio ativo não significa ser o mesmo remédio

Uma reportagem recente revelou que canetas emagrecedoras fabricadas no Paraguai — vendidas informalmente como versões de tirzepatida — realmente contêm a substância, segundo análise encomendada a um laboratório da Unicamp. Muitas pessoas interpretaram o que circula nas redes como se fosse um atestado de segurança: “achou o princípio ativo, então é igual ao Mounjaro“. Como endocrinologista, preciso ser direto: essa conclusão pode gerar um equívoco perigoso, e é justamente esse equívoco que quero desfazer neste espaço.

Em primeiro lugar, identificar a mesma molécula não é validar um medicamento. A própria análise citada foi honesta sobre seus limites: ela verificou presença, concentração e estrutura molecular do princípio ativo, mas não avaliou pureza, esterilidade ou contaminantes. Isso não é uma falha do estudo — é uma limitação inerente ao que qualquer análise pontual de bancada consegue responder.

Confirmar que um medicamento é seguro e eficaz depende de um conjunto de evidências que vai muito além de “encontrar a molécula”: perfil de impurezas, processo de síntese, validação analítica, estabilidade e reprodutibilidade lote a lote. Sem esse pacote completo, uma leitura de espectrometria de massas nos diz que a peça-chave está lá, mas nada revela sobre o motor.

O risco invisível mora nos detalhes

Peptídeos terapêuticos como a tirzepatida carregam, por natureza, um risco imunogênico maior do que moléculas pequenas — justamente por seu tamanho e semelhança estrutural com proteínas do próprio corpo. Pequenas variações no processo de fabricação podem gerar impurezas relacionadas ao peptídeo — variantes de sequência, peptídeos truncados, agregados proteicos — que, mesmo em concentrações baixíssimas, alteram significativamente o potencial de o sistema imunológico reconhecer o medicamento como corpo estranho.

O resultado prático pode ser a formação de anticorpos antifármaco, que tanto neutralizam o efeito terapêutico quanto aumentam o risco de reações adversas. Nenhuma cromatografia de bancada, isoladamente, é capaz de descartar esse risco — é exatamente por isso que agências reguladoras sérias exigem estudos dedicados de imunogenicidade antes da aprovação.

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De olho no processo fabril

Produzir um peptídeo injetável estéril em escala industrial não é o mesmo que replicar sua fórmula química. Concentração, pH, condições de armazenamento e transporte, ausência de contaminação cruzada e esterilidade microbiológica são todos parâmetros críticos — e frágeis. Não por acaso, uma das cinco amostras paraguaias analisadas apresentou concentração 60% acima da informada pelo fabricante — um desvio grave que, por si só, já demonstra como a identidade molecular não garante segurança de dose. E mais: quatro amostras paraguaias apresentaram variação de concentração de até 20% em relação ao Mounjaro.

Na prática, isso significa que um paciente pode aplicar rigorosamente a dose prescrita e ainda assim receber uma quantidade real muito maior do que deveria, com risco concreto de hipoglicemia e outros eventos adversos.

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Para medicamentos industrializados, a variação permitida entre o teor declarado no rótulo e o teor real do princípio ativo é de 95% a 110% no momento da liberação do lote — ou seja, no máximo 5% a menos e 10% a mais do valor declarado —, estreitando-se para 90% a 110% ao final do prazo de validade. Já para preparações manipuladas, a Nota Técnica 200/2025 da Anvisa, que trata especificamente dos insumos farmacêuticos ativos agonistas de GLP-1 (incluindo a tirzepatida), estabelece limite de 90% a 110% do valor declarado — até 10% para mais ou para menos. Em nenhum dos dois cenários regulatórios uma variação de 20% é tolerada.

Falar em equivalência a partir de um teste que verifica apenas a presença de um princípio ativo — sem avaliar pureza, eficácia e segurança, e ainda descrevendo incorretamente o que é considerado aceitável pela indústria — é, no mínimo, temerário. Padrões como esses não seriam aceitos por nenhum fabricante regularizado, o que torna difícil confiar na qualidade desses produtos.

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Por que o registro no Paraguai não protege o paciente brasileiro

Todas essas canetas têm registro válido na Dinavisa, autoridade sanitária paraguaia — mas não há reconhecimento automático de um país para o outro. Um medicamento só passa a ser considerado seguro para uso no Brasil depois de submetido à avaliação completa da Anvisa, que analisa cinco eixos: qualidade farmacêutica, segurança, eficácia, equivalência terapêutica e conformidade regulatória e documental.

Vale lembrar: a Anvisa não é uma agência qualquer. Desde 2021, é membro pleno do PIC/S (PharmaceuticalInspection Co-operation Scheme), o esquema internacional que reúne as principais autoridades sanitárias do mundo em torno de padrões harmonizados de Boas Práticas de Fabricação — o mesmo grupo que inclui FDA e as agências que compõem a rede da EMA na europa.



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Essa filiação não é simbólica: exigiu anos de auditorias internacionais e modernização regulatória, e coloca o Brasil entre os países cujo sistema de inspeção farmacêutica é reconhecido como equivalente ao dos mercados mais exigentes do planeta. Quando a Anvisa nega registro a um produto ou impede sua entrada no país, não está sendo burocrática — está aplicando exatamente o mesmo rigor que protege pacientes americanos e europeus.

É tentador pensar que a Anvisa poderia simplesmente “acelerar” a análise dessas canetas paraguaias, já que a molécula parece bater. Mas o próprio histórico recente da agência mostra o contrário.



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Em maio de 2026, a Anvisa aprovou o Ozivy, da EMS, a primeira caneta de semaglutida sintética registrada no país — um marco regulatório que colocou o Brasil entre os primeiros mercados do mundo a autorizar esse tipo de produto. O pedido, porém, havia sido protocolado em 2023: foram quase três anos de análise técnica de eficácia, segurança e qualidade, mesmo tramitando dentro de um edital que prioriza medicamentos da classe GLP-1.

A própria agência reconheceu que avaliar análogos sintéticos é um desafio técnico para reguladores no mundo todo, e por isso classificou o produto como medicamento novo — não como um genérico qualquer. Ou seja: mesmo o caminho mais rápido que a agência oferece para essa classe de moléculas continua exigindo o pacote completo de evidências. Não existe atalho regulatório que dispense pureza, estabilidade e comprovação clínica — existe, no máximo, prioridade na fila.

O que o Brasil já fez para barrar as canetas paraguaias

A resposta regulatória não ficou só no discurso. Desde o fim de 2025, a Anvisa vem derrubando, uma a uma, todas as marcas de tirzepatida e retatrutida fabricadas no Paraguai: primeiro Synedica e T.G. Indufar, depois Tirzec, Lipoless, Lipoland e T.G. da Landerlan, e por fim, em abril de 2026, as duas últimas que ainda circulavam livremente, Gluconex e Tirzedral — justamente duas das cinco marcas analisadas pela Unicamp. A Resolução-RE nº 1.519/2026 determinou a apreensão e proibição de comercialização, distribuição, importação e uso desses produtos, numa medida que vale para qualquer pessoa física ou jurídica, incluindo estabelecimentos de saúde e veículos de comunicação.

O enquadramento penal é duro: importar ou comercializar medicamento sem registro na Anvisa é crime previsto no artigo 273 do Código Penal — equiparado a hediondo, com pena de 10 a 15 anos de reclusão — e mesmo quem traz uma caneta para uso próprio pode responder por contrabando. Há ainda uma segunda camada de ilegalidade: a patente da tirzepatida no Brasil pertence à Eli Lilly até pelo menos 2035, o que torna qualquer versão não autorizada irregular tanto do ponto de vista sanitário quanto da propriedade intelectual.

O que isso significa para quem já aplicou ou pensa em aplicar

Encontrar tirzepatida numa amostra não torna o produto seguro, eficaz ou equivalente ao medicamento de referência. Sem o processo completo de registro, não há garantia de pureza, esterilidade, estabilidade ou dosagem correta — e, em caso de efeito adverso, o paciente também assume um risco jurídico maior, com pouquíssima possibilidade de responsabilização de quem vendeu o produto.



Antes de qualquer decisão sobre tratamento para obesidade ou diabetes, o caminho seguro continua sendo o mesmo de sempre: acompanhamento médico regular com profissional qualificado e medicamentos com registro sanitário no Brasil.