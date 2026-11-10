‘Canetas emagrecedoras’ despertam interesse por seus possíveis efeitos no cérebro

Substâncias como a semaglutida e a tirzepatida estão transformando o tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade, mas seus efeitos também têm sido estudados para dezenas de outras doenças. A ação dos medicamentos agonistas do GLP-1 na saúde do cérebro, por exemplo, foi alvo de uma revisão de estudos publicada recentemente na revista Science.

Cientistas da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, e da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, avaliaram as pesquisas feitas até o momento que investigam a relação entre esses fármacos e funções como memória, aprendizagem e risco de demência.

O trabalho, assinado por Stina Börchers, Giulia Mazzini, Henrik Zetterberg e Christoffer Clemmensen, reúne resultados de estudos em animais, pesquisas observacionais e ensaios clínicos. A conclusão, porém, é de cautela, já que, embora existam indícios de que esses medicamentos possam influenciar processos cerebrais, os resultados ainda são inconsistentes.

“Os resultados permanecem mistos”, afirmam os autores, em tradução livre. Uma das principais questões é determinar se eventuais benefícios decorrem de uma ação direta dos remédios no cérebro ou são consequência da melhora da saúde metabólica, cardiovascular e vascular.

A dúvida é relevante porque obesidade e diabetes tipo 2 estão associados a maior risco de comprometimento cognitivo e demência. Resistência à insulina, inflamação crônica e alterações nos vasos sanguíneos estão entre os mecanismos que podem ligar essas condições ao declínio das funções cerebrais.

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O que acontece no cérebro

A maior parte das pesquisas se concentra nos medicamentos que imitam a ação do GLP-1, hormônio produzido pelo intestino e envolvido no controle da glicose e do apetite.

A semaglutida, princípio ativo de medicamentos como Ozempic e Wegovy, pertence a essa classe. Já a tirzepatida, encontrada no Mounjaro, atua nos receptores de GLP-1 e GIP, outro hormônio relacionado à regulação metabólica.

Os receptores de GLP-1 também estão presentes em regiões cerebrais associadas à memória, à aprendizagem, à motivação e ao processamento de recompensas. Essa distribuição, segundo os pesquisadores, oferece uma possível explicação biológica para os efeitos investigados.

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Em experimentos com roedores, a ativação desses receptores foi associada a alterações na plasticidade das conexões entre neurônios, na memória e em mecanismos de proteção celular.

Alguns trabalhos também identificaram redução de processos inflamatórios no cérebro e alterações em proteínas relacionadas à sobrevivência de neurônios.

A revisão, porém, ressalta que resultados obtidos em animais não comprovam que o mesmo efeito ocorra em pessoas. Os estudos variam em dose, duração do tratamento, substância utilizada e modelo experimental. Em alguns casos, os resultados apontam em direções diferentes.

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Outro ponto ainda sem resposta é quanto do medicamento consegue chegar ao cérebro, já que a barreira hematoencefálica, estrutura que controla a passagem de substâncias do sangue para o cérebro, limita o acesso de muitos compostos.

Ensaios clínicos não confirmaram benefícios

Em humanos, os resultados são menos animadores. Uma análise de cinco estudos, com 7.732 adultos com diabetes tipo 2, não identificou melhora significativa no desempenho cognitivo de pacientes tratados com medicamentos da classe do GLP-1.

Nos estudos EVOKE e EVOKE+, da Novo Nordisk, que reuniram 3.808 participantes com Alzheimer em estágio inicial, a semaglutida oral também não conseguiu retardar o declínio cognitivo e funcional após 104 semanas de acompanhamento.

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Apesar disso, foram observadas alterações em biomarcadores relacionados à doença.

“Alterações nos biomarcadores não devem ser interpretadas isoladamente como evidência de modificação da doença”, alertam os pesquisadores.

Estudos observacionais, por outro lado, encontraram associação entre o uso de agonistas do GLP-1 e menor incidência de demência. Os autores ponderam que esses resultados não comprovam uma relação de causa e efeito.

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A melhora da glicemia, do peso e da saúde cardiovascular pode contribuir para os resultados, sem que exista necessariamente uma ação direta do medicamento no cérebro.

A revisão também examina terapias mais recentes que atuam sobre diferentes receptores hormonais, como GIP, glucagon e amilina. Ainda não se sabe se essas combinações oferecem benefícios cognitivos adicionais.

Para os pesquisadores, são necessários ensaios clínicos específicos, com acompanhamento prolongado e testes direcionados à memória, à atenção e a outras funções cerebrais.