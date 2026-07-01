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Saúde

Canetas emagrecedoras da Eurofarma, Ozempic e Wegovy: entenda de vez as diferenças e semelhanças

Pacientes brasileiros têm dúvidas em relação aos produtos disponíveis nas farmácias. Tiramos a limpo - da fórmula ao preço

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 12h00 | Atualizado em 1 jul 2026, 12h13
EFEITO OZEMPIC - Tratamento com canetas: indicação médica é fundamental
Canetas para tratamento da obesidade e do diabetes: mercado em expansão (//Getty Images)
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Canetas emagrecedoras da Eurofarma, Ozempic e Wegovy: entenda de vez as diferenças e semelhanças Priorize VEJA no Google

A chegada de novas marcas de semaglutida – princípio ativo originalmente encontrado nas canetas de Ozempic e Wegovy – trouxe uma dúvida natural para médicos e pacientes: afinal, qual é a diferença entre a versão pioneira da farmacêutica Novo Nordisk e a do laboratório nacional Eurofarma?

A primeira resposta é simples — e importante. No caso da obesidade, Wegovy, da Novo Nordisk, e Poviztra, distribuído pela Eurofarma, usam semaglutida biológica original produzida pela própria Novo Nordisk. Ou seja: não estamos falando de uma semaglutida similar, genérica ou “parecida”.

A diferença, portanto, está menos na molécula e mais no caminho comercial: marca, distribuição, programa de acesso, política de preços e relacionamento com farmácias e pacientes.

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Por falar em preço, a Eurofarma começou a vender o Poviztra em todo o país com valor reduzido dentro do programa EuroCuida, que exige cadastro do usuário. Segundo a empresa, as doses iniciais passam a custar R$ 295,00 e as doses de continuidade, R$ 309,00, dentro das condições do programa.

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A redução chega a quase 50%. Para efeito de comparação o Ozempic e Wegovy, da Novo Nordisk, costumam ser vendidos a partir de R$ 975,00 e R$ 1.399,00, respectivamente.

Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

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Fora da lógica de adesão e comprometimento com o tratamento, os valores mudam. Nas compras individuais, mesmo dentro do EuroCuida, as apresentações de Poviztra de 0,25 mg e 0,5 mg saem por R$ 445,00 cada. Já a apresentação de 1 mg custa R$ 490,00.

Isso muda a conversa no consultório. O paciente não deve escolher apenas pelo preço, mas o preço importa — e muito — em doenças crônicas como obesidade e diabetes, nas quais a continuidade do tratamento é parte central do resultado. 

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No fim, o ponto crucial é: para obesidade, Wegovy e Poviztra são apresentações de semaglutida com a mesma origem produtiva, mas com marcas, programas e estratégias comerciais diferentes. A caneta muda, o preço muda, a jornada do paciente muda. Mas a decisão continua sendo médica, individualizada e baseada em segurança, eficácia, acesso e continuidade.

Canetas para diabetes

E a semaglutida ainda tem outras faces no Brasil. Para diabetes tipo 2, entram em cena Ozempic, da Novo Nordisk; Extensior, da Eurofarma, apontado como versão idêntica ao Ozempic; e Rybelsus, a versão oral da Novo Nordisk. No caso do Extensior, dentro da compra para os primeiros três meses de tratamento, as caixas de 0,25 mg e 0,5 mg seguem por R$ 399,00, enquanto a dose de 1 mg caiu de R$ 599,00 para R$ 309,00.

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No Brasil, a semaglutida deixou de ser apenas uma molécula. Virou também uma disputa de acesso, preço e permanência no tratamento. E, nesse jogo, quem precisa ganhar é o paciente.

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