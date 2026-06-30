Canetas antiobesidade são estudadas para doença de pele que afeta milhares de brasileiros

Um estudo publicado na edição deste mês da revista científica Jama Dermatology mostrou que as canetas antiobesidade à base de liraglutida e semaglutida – princípios ativos dos medicamentos Saxenda, Victoza, Ozempic e Wegovy – podem ter impacto positivo para pacientes que vivem com psoríase, doença autoimune que atinge 3% da população mundial e causa lesões avermelhadas com descamações na pele. Segundo a análise, os medicamentos levaram à redução da gravidade da condição entre 40% e 80%.

Os pesquisadores resolveram destrinchar evidências presentes em uma série de pesquisas que indicam que os agonistas do GLP-1 teriam potencial de melhorar os sintomas da doença em função de sua capacidade de promover a modulação imunológica com o benefício de tratar problemas cardiovasculares, apneia obstrutiva do sono e a condição popularmente conhecida como “gordura no fígado”.

Essas comorbidades são comuns em pessoas diagnosticadas com psoríase, que podem ter ainda doenças musculoesqueléticas, psiquiátricas, renais e pulmonares associadas. Isso quer dizer que a doença vai além das lesões na pele.

De acordo com o estudo, elaborado pelo conselho médico da National Psoriasis Foundation dos Estados Unidos, o efeito dos medicamentos na doença se justifica pelo fato de que eles “têm como alvo vias metabólicas e inflamatórias comuns na psoríase”, conforme escreveram os autores.

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“A semaglutida e a liraglutida têm sido associadas à redução da proteína C-reativa, da interleucina-6, dos lipídios e da adiposidade visceral”, explicaram e completaram: “A melhora do Índice de Área e Gravidade da Psoríase foi correlacionada com a redução da adiposidade superficial”.

Os eventos adversos foram os mesmos relatados pelos pacientes que fazem o tratamento para obesidade e diabetes: náusea, diarreia, vômitos e dor abdominal.

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Necessidade de mais estudos

Embora o grupo tenha avaliado pesquisas sobre o tratamento com as canetas contra diabetes e obesidade, também conhecidas como canetas emagrecedoras, com números pequenos de participantes e de curta duração, a avaliação é de que é possível considerar, no futuro, a indicação o medicamento para pacientes com psoríase e doenças metabólicas, caso da obesidade.

Para isso, os cientistas sugerem ensaios clínicos de grande porte sobre o tema.

Sintomas da psoríase

A Sociedade Brasileira de Dermatologia mantém em sua página oficial um conteúdo informativo sobre a psoríase que ajuda a reduzir o preconceito contra a doença, um problema que afeta os pacientes. É fundamental saber que a psoríase não é contagiosa. A descamação é resultado de um ataque das células de defesa à pele. Veja os principais sintomas:

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• Manchas vermelhas com escamas secas esbranquiçadas ou prateadas

• Pequenas manchas brancas ou escuras residuais após melhora das lesões avermelhadas

• Pele ressecada e rachada; às vezes, com sangramento

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• Coceira, queimação e dor

• Unhas grossas, descoladas, amareladas e com alterações da sua forma (sulcos e depressões)

• Inchaço e rigidez nas articulações; em casos mais graves, destruição das articulações e deformidades