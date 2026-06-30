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Saúde

Canetas antiobesidade são estudadas para doença de pele que afeta milhares de brasileiros

Em estudo, semaglutida e liraglutida demonstraram potencial para reduzir em até 80% a gravidade de psoríase

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 11h00 | Atualizado em 30 jun 2026, 12h51
analogo-GLP1
 (Foto: GI/Getty Images)
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Canetas antiobesidade são estudadas para doença de pele que afeta milhares de brasileiros Priorize VEJA no Google

Um estudo publicado na edição deste mês da revista científica Jama Dermatology mostrou que as canetas antiobesidade à base de liraglutida e semaglutida – princípios ativos dos medicamentos Saxenda, Victoza, Ozempic e Wegovy – podem ter impacto positivo para pacientes que vivem com psoríase, doença autoimune que atinge 3% da população mundial e causa lesões avermelhadas com descamações na pele. Segundo a análise, os medicamentos levaram à redução da gravidade da condição entre 40% e 80%.

Os pesquisadores resolveram destrinchar evidências presentes em uma série de pesquisas que indicam que os agonistas do GLP-1 teriam potencial de melhorar os sintomas da doença em função de sua capacidade de promover a modulação imunológica com o benefício de tratar problemas cardiovasculares, apneia obstrutiva do sono e a condição popularmente conhecida como “gordura no fígado”.

Essas comorbidades são comuns em pessoas diagnosticadas com psoríase, que podem ter ainda doenças musculoesqueléticas, psiquiátricas, renais e pulmonares associadas. Isso quer dizer que a doença vai além das lesões na pele.

De acordo com o estudo, elaborado pelo conselho médico da National Psoriasis Foundation dos Estados Unidos, o efeito dos medicamentos na doença se justifica pelo fato de que eles “têm como alvo vias metabólicas e inflamatórias comuns na psoríase”, conforme escreveram os autores.

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“A semaglutida e a liraglutida têm sido associadas à redução da proteína C-reativa, da interleucina-6, dos lipídios e da adiposidade visceral”, explicaram e completaram: “A melhora do Índice de Área e Gravidade da Psoríase foi correlacionada com a redução da adiposidade superficial”.

Os eventos adversos foram os mesmos relatados pelos pacientes que fazem o tratamento para obesidade e diabetes: náusea, diarreia, vômitos e dor abdominal.

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Necessidade de mais estudos

Embora o grupo tenha avaliado pesquisas sobre o tratamento com as canetas contra diabetes e obesidade, também conhecidas como canetas emagrecedoras, com números pequenos de participantes e de curta duração, a avaliação é de que é possível considerar, no futuro, a indicação o medicamento para pacientes com psoríase e doenças metabólicas, caso da obesidade.

Para isso, os cientistas sugerem ensaios clínicos de grande porte sobre o tema.

Sintomas da psoríase

A Sociedade Brasileira de Dermatologia mantém em sua página oficial um conteúdo informativo sobre a psoríase que ajuda a reduzir o preconceito contra a doença, um problema que afeta os pacientes. É fundamental saber que a psoríase não é contagiosa. A descamação é resultado de um ataque das células de defesa à pele. Veja os principais sintomas:

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• Manchas vermelhas com escamas secas esbranquiçadas ou prateadas
• Pequenas manchas brancas ou escuras residuais após melhora das lesões avermelhadas
• Pele ressecada e rachada; às vezes, com sangramento

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• Coceira, queimação e dor
• Unhas grossas, descoladas, amareladas e com alterações da sua forma (sulcos e depressões)
• Inchaço e rigidez nas articulações; em casos mais graves, destruição das articulações e deformidades

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