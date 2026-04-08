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Saúde

Canetas antiobesidade podem ter impacto na saúde mental, sugere nova pesquisa

Estudo publicado pela The Lancet - uma das principais revistas científicas - aponta possível efeito sobre depressão, ansiedade e até uso de substâncias

Por Victória Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 abr 2026, 14h25 | Atualizado em 15 set 2026, 13h45
analogo-GLP1
 (Foto: GI/Getty Images)
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Melhora da saúde cardiovascular, da apneia do sono, redução da gordura no fígado… Vários são os benefícios secundários que vêm sendo associados ao uso das canetas para obesidade e diabetes tipo 2. Agora, um novo estudo publicado na revista The Lancet Psychiatry indica que esses medicamentos também podem oferecer benefícios para a saúde mental.

A pesquisa acompanhou mais de 95 mil pessoas na Suécia entre 2009 e 2022, todas com histórico de transtornos depressivos, ansiosos ou ambos. O desenho metodológico chama atenção: em vez de comparar grupos diferentes, os autores utilizaram um modelo within-individual, no qual cada paciente foi comparado consigo mesmo em períodos distintos, seja em uso ou não de agonistas de GLP-1.

Resultados

Os resultados indicam que o efeito não é uniforme e varia de acordo com o princípio ativo. No estudo, foram avaliados medicamentos à base de semaglutida (vendida sob os nomes comerciais Ozempic e Wegovy), liraglutida (Olire e Lirux), exenatida (Byetta) e dulaglutida (Trulicity).

Entre eles, a semaglutida foi a que mais se destacou. Os períodos de uso estiveram associados a uma redução de 42% no risco de piora da saúde mental em comparação aos períodos sem uso. A liraglutida também mostrou associação com menor risco, embora mais discreta, com redução de 18%. Já exenatida e dulaglutida não apresentaram diferenças significativas.

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Na análise de desfechos específicos, a semaglutida foi associada à redução do risco de piora tanto da depressão (44%) quanto da ansiedade (38%), além de menor ocorrência de transtornos por uso de substâncias. A liraglutida, por sua vez, mostrou benefício apenas para depressão. Considerados em conjunto, os agonistas de GLP-1 também foram associados à redução de eventos de autoagressão ou ideações suicidas. 

Para o endocrinologista Eduardo Couri, colunista em VEJA Saúde, os achados vão de encontro ao que outras pesquisas e a prática clínica já vinham sugerindo. “Não é o primeiro estudo que mostra benefício da semaglutida em transtornos de ansiedade e depressão. Ele vai ao encontro do que já se tem e também de um possível efeito benéfico no abuso de substâncias”, afirma.

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Na avaliação de Couri, os mecanismos por trás da melhora na saúde mental podem envolver tanto a melhora global do estado clínico — por exemplo, o impacto positivo do controle do diabetes e da obesidade no bem-estar — quanto efeitos diretos dos fármacos. “A gente sabe que os agonistas de GLP-1 têm ação anti-inflamatória, o que pode impactar também doenças psiquiátricas. É uma via de mão dupla: a melhora da saúde global repercute na saúde psíquica, e vice-versa.”

Apesar disso, ele reforça que esses medicamentos não devem ser utilizados com finalidade psiquiátrica (ao menos por enquanto). “Ainda faltam estudos desenhados especificamente para isso. Mas, sem dúvida, é um achado bem-vindo e que deve ser investigado mais a fundo”, pondera.

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