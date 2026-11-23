“Na nossa coluna de VEJA de hoje, a gente mostra que as pessoas perderam muito mais gordura do que músculo. E isso favoreceu essas pessoas a ficarem mais independentes, a usarem menos cadeira de roda, ficarem menos acamadas”, afirmou Couri, médico endocrinologista e colunista da revista, em entrevista a Marcela Rahal no programa VEJA em Foco.

Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

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Por que existe cautela no uso desses medicamentos por idosos?

O receio dos médicos está relacionado à possibilidade de perda de massa muscular durante o emagrecimento. Em pessoas mais velhas, essa preocupação ganha importância porque a preservação da musculatura está associada à capacidade de realizar atividades cotidianas e manter a independência.

Couri explica que a população brasileira está envelhecendo e também convive com índices crescentes de obesidade. Entre as complicações associadas à doença, ele cita diabetes, hipertensão e infarto. Nesse cenário, avaliar os benefícios e os riscos dos medicamentos antiobesidade para pacientes idosos tornou-se uma questão relevante na prática médica.

O que os resultados mostram sobre a perda de gordura e músculo?

Segundo o endocrinologista, os resultados apresentados em sua coluna indicam que os pacientes perderam proporcionalmente mais gordura do que massa muscular. Na avaliação dele, esse dado ajuda a compreender os possíveis benefícios do tratamento para além da redução do peso na balança.

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O médico ressalva, porém, que a questão ainda não está completamente resolvida na prática clínica. “É claro que isso ainda é um dilema, tá na prática clínica do nosso consultório, mas é um resultado visto com muito bons olhos para a gente devagarzinho perdendo medo de utilizar em pessoas de maior idade”, afirmou.

Por que o tratamento da obesidade vai além do emagrecimento?

Couri defende que os medicamentos antiobesidade devem ser avaliados pelos efeitos gerais sobre a saúde, e não apenas pela quantidade de quilos eliminados. Na entrevista, ele também mencionou possíveis benefícios relacionados a doenças cardiovasculares, apneia do sono, gordura no fígado e artrite psoriásica.

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O endocrinologista citou ainda um estudo sobre a combinação de Mounjaro com um medicamento biológico usado no tratamento da artrite psoriásica. Nesse trabalho, 33,5% dos pacientes que receberam a combinação apresentaram melhora dos sintomas, ante 20,4% daqueles tratados apenas com o biológico.

Um aspecto chamou a atenção dos pesquisadores: segundo Couri, a melhora dos sintomas articulares começou antes mesmo da redução do peso corporal. Isso levanta a hipótese de uma ação direta do medicamento nas articulações, possivelmente anti-inflamatória. O médico ponderou, contudo, que o estudo não foi desenhado para comprovar esse mecanismo.

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Para Couri, os resultados reforçam a necessidade de compreender a obesidade como uma doença crônica e complexa. Essa visão também ajuda a combater o estigma enfrentado pelos pacientes, frequentemente responsabilizados pela condição como se ela dependesse apenas de força de vontade para comer menos e praticar atividade física.