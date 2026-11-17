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Um estudo inovador no New England Journal of Medicine explora o uso da semaglutida em crianças de 6 a 11 anos com obesidade. A pesquisa STEP Young revelou uma redução expressiva no IMC, complementando as abordagens tradicionais, muitas vezes insuficientes. Saiba mais sobre os resultados e implicações.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Durante anos e anos, a consulta médica com uma criança de 10 anos com obesidade acabava com as mesmas prescrições: comer melhor, brincar mais, dormir direito, reduzir tempo no videogame (e, mais recentemente, no celular). Conselhos corretos, indispensáveis e, para muitas famílias, insuficientes.

Os números mostram por quê: as mudanças de estilo de vida, sozinhas, costumam produzir reduções modestas no índice de massa corporal (IMC), e a manutenção desses ganhos raramente se sustenta.

Agora, um estudo publicado no respeitadíssimo New England Journal of Medicine coloca na mesa uma possibilidade que até pouco tempo soava impensável: tratar a obesidade de crianças pequenas com a semaglutida, o princípio ativo do Ozempic e do Wegovy.

O ensaio, batizado de STEP Young, acompanhou 167 crianças de 6 a 11 anos em 48 centros de nove países. A idade média era de 10 anos, e mais de 85% delas tinham obesidade grave. Por sorteio, dois terços receberam a injeção semanal de semaglutida e um terço recebeu placebo, durante dois anos. Ninguém — nem as famílias, nem os médicos — sabia quem tomava o quê. Todas as crianças tiveram orientação de nutricionistas e profissionais de saúde para mudar hábitos.

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Em 68 semanas, o IMC caiu 13,5% em média no grupo tratado, enquanto subiu 2,7% no grupo placebo. Na balança, as crianças que receberam o remédio perderam cerca de 4 quilos; as do placebo ganharam mais de 9. Ao fim desse período, 38% das crianças tratadas deixaram de ser classificadas como tendo obesidade — contra apenas 2% no grupo placebo. A circunferência da cintura encolheu, os triglicérides caíram cerca de um quarto e a proteína C-reativa, um marcador de inflamação, despencou. São sinais animadores.

Como em adultos, os efeitos colaterais mais frequentes foram gastrointestinais. Ao longo do estudo, 70% das crianças tratadas vomitaram em algum momento, contra 29% no placebo. Diarreia e náusea também foram bem mais comuns.

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Na maioria dos casos, os sintomas foram leves ou moderados, passageiros e concentrados na fase de aumento da dose; apenas uma criança abandonou o tratamento por esse motivo. Eventos adversos graves ocorreram na mesma proporção nos dois grupos, cerca de 9%, e sintomas psiquiátricos não foram mais frequentes entre os tratados.

A pergunta que os pais fazem

O dado mais delicado está na régua. Em dois anos, as crianças tratadas cresceram, em mediana, 8,8 centímetros; as do placebo, 12,1. A idade óssea, a densidade dos ossos e o ritmo da puberdade foram semelhantes entre os grupos, o que é tranquilizador.

Os autores lembram que crianças com obesidade tendem a crescer mais rápido antes da puberdade, e que a diferença pode refletir apenas a perda desse “excesso” de crescimento. É uma hipótese plausível — mas ainda é uma hipótese. Saber se essas crianças atingirão a altura adulta esperada exigirá anos de acompanhamento.

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Há outras ressalvas. Cerca de três quartos dos participantes eram brancos, o que limita a extrapolação para uma população miscigenada como a brasileira. Não houve rastreamento de transtornos alimentares, uma preocupação real quando se mexe com apetite na infância. E quase 40% das crianças do grupo placebo abandonaram o tratamento ao longo de dois anos.

Também vale notar que, entre a semana 68 e a semana 104, parte do efeito sobre o IMC se perdeu, ainda que a diferença em relação ao placebo tenha se mantido.

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E na realidade brasileira?

Por aqui, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprova a semaglutida para obesidade apenas a partir dos 12 anos. Usá-la em crianças menores é, portanto, prescrição fora da bula.

O estudo pode embasar pedidos de ampliação no futuro, mas não autoriza ninguém a sair aplicando canetas em crianças — muito menos sem acompanhamento especializado.

Que fique claro: a obesidade infantil grave não é falta de força de vontade. É uma doença crônica, com raízes no cérebro, nos genes e num ambiente que empurra as crianças para o sofá e para os ultraprocessados. Ela traz consequências reais e precoces: pressão alta, gordura no fígado, apneia do sono, diabetes, sofrimento emocional. Ter um remédio capaz de mudar sua trajetória é uma notícia importante.

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Mas um medicamento não substitui a merenda de qualidade, o parque seguro, o sono preservado e a família amparada. O estudo mostra que a caneta pode ajudar. A pergunta que fica, e que só o tempo responderá, é como garantir que ela entre na vida dessas crianças pela porta certa: com indicação precisa, acompanhamento rigoroso e a humildade de quem ainda não conhece o fim dessa história.