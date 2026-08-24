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Saúde

Caneta emagrecedora: farmacêutica anuncia novos descontos que chegam a 39%

Redução no preço da semaglutida biológica da Eurofarma é voltada para participantes de programa de pacientes; saiba mais

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 13h30 | Atualizado em 24 ago 2026, 15h00
Caixa branca e vermelha de Poviztra 0,5 mg, semaglutida 1,34 mg/mL, para uso semanal, e uma caneta injetora branca com detalhes rosa, refletidas em superfície branca
Poviztra é semaglutida da Eurofarma, em parceria com a Novo Nordisk, para o tratamento de obesidade (./Reprodução)
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Em meio à intensa movimentação do mercado de canetas contra diabetes e antiobesidade diante da queda da patente da semaglutida e aprovação de medicamentos de farmacêuticas nacionais, inclusive genéricos, programas de acompanhamento de pacientes estão promovendo ações de desconto para baratear uma classe de remédios ainda inacessível para parte considerável da população. Nesta segunda-feira, 24, a Eurofarma anunciou uma redução no preço do Poviztra, indicado para obesidade, que chega a 39%.

O desconto é para a dosagem de 1,7 mg, mas apenas para pessoas com prescrição médica e cadastro no programa EuroCuida, que tem como foco a adesão ao tratamento e aumento do acesso à medicação. Nesse cenário, o valor passa de R$ 1.189 para R$ 829.

No caso da dosagem de 2,4 mg, a queda no preço é de 29%, saindo de R$ 1.444 para R$ 1.169.

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O Poviztra tem como princípio ativo a semaglutida biológica, a mesma utilizada no medicamento Wegovy, por ser uma parceria entre a farmacêutica brasileira e a dinamarquesa Novo Nordisk.

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Essas apresentações foram escolhidas para a ação por serem consideradas as doses de manutenção do tratamento. Também são indicadas para pacientes que necessitam de uma dosagem maior para alcançar a perda de peso recomendada pelos médicos que prescreveram o uso da medicação.

“A continuidade do tratamento é fundamental para que os pacientes possam seguir sua jornada de cuidado de forma adequada”, afirmou, em nota, Andréa Frazão, diretora de Prescrição Médica da Eurofarma. “Por isso, agora estendemos ainda mais o EuroCuida, com condições especiais nas dosagens mais altas do nosso produto, contribuindo para a manutenção do tratamento.”

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Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

Início do tratamento

O programa prevê condições especiais para pessoas que estão começando o tratamento tanto com o Poviztra quanto com o Extensior, semaglutida biológica para diabetes tipo 2 que corresponde ao Ozempic.

As doses iniciais custam a partir de R$ 295 para esse grupo de pacientes e o total para três meses de tratamento fica em R$ 899. Quem já faz parte da iniciativa, paga a partir de R$ 449,50 nas doses de continuidade.

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Veja os preços atualizados:

Tabela comparativa de preços do medicamento Poviztra™ em diferentes apresentações e programas. Detalha o preço máximo ao consumidor, valores nos programas Eurocuida Julho/26 e Eurocuida Agosto/2026 para pacientes ativos, e a diferença percentual em relação ao preço de continuidade
Tabela com novos preços do Poviztra (./Reprodução)
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TAGS:
Diabetes
Medicamentos
Obesidade
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