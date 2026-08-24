Caneta emagrecedora: farmacêutica anuncia novos descontos que chegam a 39%

Ler Resumo





A Eurofarma anuncia uma redução de até 39% no preço do Poviztra, caneta contra obesidade com semaglutida biológica, através do programa EuroCuida. A iniciativa visa tornar o tratamento mais acessível, abrangendo dosagens de manutenção e oferecendo condições especiais para o início do tratamento de Poviztra e Extensior (para diabetes tipo 2).

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Em meio à intensa movimentação do mercado de canetas contra diabetes e antiobesidade diante da queda da patente da semaglutida e aprovação de medicamentos de farmacêuticas nacionais, inclusive genéricos, programas de acompanhamento de pacientes estão promovendo ações de desconto para baratear uma classe de remédios ainda inacessível para parte considerável da população. Nesta segunda-feira, 24, a Eurofarma anunciou uma redução no preço do Poviztra, indicado para obesidade, que chega a 39%.

O desconto é para a dosagem de 1,7 mg, mas apenas para pessoas com prescrição médica e cadastro no programa EuroCuida, que tem como foco a adesão ao tratamento e aumento do acesso à medicação. Nesse cenário, o valor passa de R$ 1.189 para R$ 829.

No caso da dosagem de 2,4 mg, a queda no preço é de 29%, saindo de R$ 1.444 para R$ 1.169.

O Poviztra tem como princípio ativo a semaglutida biológica, a mesma utilizada no medicamento Wegovy, por ser uma parceria entre a farmacêutica brasileira e a dinamarquesa Novo Nordisk.

Continua após a publicidade

Essas apresentações foram escolhidas para a ação por serem consideradas as doses de manutenção do tratamento. Também são indicadas para pacientes que necessitam de uma dosagem maior para alcançar a perda de peso recomendada pelos médicos que prescreveram o uso da medicação.

“A continuidade do tratamento é fundamental para que os pacientes possam seguir sua jornada de cuidado de forma adequada”, afirmou, em nota, Andréa Frazão, diretora de Prescrição Médica da Eurofarma. “Por isso, agora estendemos ainda mais o EuroCuida, com condições especiais nas dosagens mais altas do nosso produto, contribuindo para a manutenção do tratamento.”

Continua após a publicidade

Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

Início do tratamento

O programa prevê condições especiais para pessoas que estão começando o tratamento tanto com o Poviztra quanto com o Extensior, semaglutida biológica para diabetes tipo 2 que corresponde ao Ozempic.

As doses iniciais custam a partir de R$ 295 para esse grupo de pacientes e o total para três meses de tratamento fica em R$ 899. Quem já faz parte da iniciativa, paga a partir de R$ 449,50 nas doses de continuidade.

Continua após a publicidade

Veja os preços atualizados: