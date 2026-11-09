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Saúde

Caneta emagrecedora e novo comprimido são comparados no combate à gordura no fígado

Estudo avaliou semaglutida e resmetirom no mundo real; saiba quem levou a melhor nesse primeiro round

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 06h50 | Atualizado em 9 nov 2026, 08h26
gordura-figado
Esteatose hepática: realidade para mais de 30% dos brasileiros (Ilustração: VEJA SAÚDE/VEJA)
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Caneta emagrecedora e novo comprimido são comparados no combate à gordura no fígado Priorize VEJA no Google

Durante décadas, a forma inflamada da gordura no fígado, a esteato-hepatite associada à disfunção metabólica (conhecida pela sigla em inglês MASH), não tinha tratamento específico. Restava a orientação de perder peso. Esse cenário mudou rápido.

Nos Estados Unidos, o resmetirom, um comprimido diário que age em receptores do hormônio tireoidiano dentro do fígado, foi aprovado em 2024. Em 2025, chegou a vez da semaglutida 2,4 mg, a mesma molécula da caneta Wegovy. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou essa indicação em dezembro de 2025.

Faltava uma pergunta: como os dois remédios se comportam lado a lado, longe do ambiente controlado dos ensaios clínicos? Nesta sexta-feira (6), a Novo Nordisk, fabricante da semaglutida, apresentou em Denver, no congresso da Associação Americana para o Estudo das Doenças do Fígado, dois estudos baseados em prontuários eletrônicos de mais de 30 sistemas de saúde americanos.

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No primeiro levantamento, 2.873 adultos com a doença começaram a usar semaglutida e 2.285 iniciaram resmetiroma. Em seis meses, quem usou a caneta perdeu em média 8,6 quilos (cerca de 8% do peso), contra 2,5 quilos no outro grupo. A perda foi mais de três vezes maior.

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Nas enzimas que sinalizam agressão ao fígado, o resultado foi misto. A AST caiu 10,4 unidades com a semaglutida e 4,5 com a resmetiroma, diferença estatisticamente significativa. Já a ALT, outro marcador importante, recuou 14,8 e 11,6 unidades, respectivamente. A hemoglobina glicada, que reflete a média do açúcar no sangue, diminuiu 0,38 ponto percentual com a semaglutida e apenas 0,08 com a resmetiroma.

O rival também marcou pontos. O LDL, o colesterol “ruim”, despencou 29,1 unidades com oresmetirom, mais que o dobro da queda observada com a semaglutida (13,7). Os triglicerídeos caíram de forma semelhante nos dois grupos.

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O segundo estudo comparou 2.479 pessoas que iniciaram semaglutida com mais de 70 mil que não receberam o remédio. Em doze meses, o primeiro grupo perdeu em média 13,9 quilos, contra 1,1 quilo no segundo. A ALT caiu 14 unidades com o tratamento e 3,8 sem ele.

Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

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O que os números não dizem

Aqui mora a cautela necessária. Os dois trabalhos são retrospectivos: ninguém sorteou quem receberia cada remédio, e os grupos eram diferentes desde o início. Os autores usaram técnicas estatísticas para equilibrar essas diferenças, mas fatores não medidos podem ter influenciado o resultado.

Além disso, só entraram na conta pacientes que mantiveram o tratamento. Quem abandonou por náusea ou custo ficou de fora, o que tende a embelezar os números. O acompanhamento foi curto e a pesquisa foi divulgada pela própria fabricante.

Há ainda um ponto central: enzimas hepáticas e peso são marcadores indiretos. Eles não mostram, por si só, se a cicatriz no fígado regrediu nem se o paciente escapou de cirrose, câncer ou transplante. Essa resposta virá de estudos randomizados – aqueles devidamente controlados.

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No ensaio ESSENCE, que embasou a aprovação, 63% dos pacientes tratados com semaglutida por 72 semanas tiveram a inflamação resolvida na biópsia, contra 34% com placebo. A segunda parte do estudo, que avalia eventos clínicos graves, só termina por volta de 2029.

Rivais ou parceiros?

Como agem por mecanismos distintos, os dois remédios não precisam ser vistos como adversários. A semaglutida atua sobretudo pela perda de peso e pelo controle metabólico; o resmetirom age diretamente no metabolismo de gordura das células do fígado. Se a combinação traz benefício extra, ainda é algo a ser testado.

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A semaglutida 2,4 mg tem indicação aprovada pela Anvisa para adultos com a doença e fibrose moderada a avançada, sem cirrose, mas não está disponível no Sistema Único de Saúde, e o preço segue como barreira para a maioria. O resmetiromainda não chegou ao mercado brasileiro.

O recado mais importante talvez seja outro: cerca de nove em cada dez pessoas com a doença não sabem que a têm. Quem convive com obesidade ou diabetes tipo 2 deve conversar com o médico sobre avaliar o fígado, com exames simples de sangue e, quando indicado, a elastografia.

Antes de escolher o remédio, é preciso descobrir a doença. Aliás: peça ao seu médico para calcular uma fórmula chamada FIB-4 para saber se seu fígado gorduroso pode ter fibrose ou cirrose.

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