Caneta emagrecedora criada por empresa chinesa junto à dona do Ozempic reduz quase 20% do peso com rapidez

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Um novo medicamento experimental, UBT251, desenvolvido pela United Biotechnology e Novo Nordisk, demonstrou uma redução de peso de quase 20% em seis meses. Agindo como agonista triplo, ele promete um avanço promissor no combate à obesidade, com estudos futuros para confirmar seu potencial máximo. Entenda os detalhes.

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A corrida por medicamentos mais potentes contra a obesidade ganhou um novo competidor. O UBT251, molécula experimental desenvolvida em parceria pela chinesa United Biotechnology e pela dinamarquesa Novo Nordisk, promoveu redução média de até 19,7% do peso corporal em seis meses. Os dados detalhados do estudo foram apresentados no congresso de 2026 da Associação Americana de Diabetes (ADA), realizado em Nova Orleans, nos Estados Unidos.

Assim como a retatrutida, da americana Eli Lilly, o UBT251 atua simultaneamente em três vias hormonais relacionadas ao metabolismo: GLP-1, GIP e glucagon. Por isso, as duas canetas semanais em fase de pesquisa são chamadas de agonistas triplos ou “triple G”. A estratégia busca combinar mecanismos que influenciam o apetite, o controle da glicose e o gasto energético.

O UBT251 é administrado por injeção subcutânea uma vez por semana. No estudo realizado na China, 205 adultos com sobrepeso ou obesidade receberam doses de 2, 4 ou 6 miligramas, ou placebo (caneta sem o remédio).

Na análise divulgada, os participantes que apresentaram o melhor resultado perderam, em média, 17,5 quilos, partindo de um peso inicial médio de 92,2 quilos. No grupo placebo, a redução foi de 2%, equivalente a 1,6 quilo. Também houve melhoras em indicadores como circunferência abdominal, glicose, pressão arterial e níveis de gordura no sangue.

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O período de 24 semanas, equivalente a cerca de seis meses, é comum em estudos de fase 2 voltados a identificar sinais de eficácia, avaliar diferentes doses e acompanhar efeitos adversos iniciais. Ele permite estimar o potencial de uma molécula, mas não necessariamente revela o limite da perda de peso.

Esse cuidado é especialmente importante no caso do UBT251. Os gráficos apresentados indicam que a curva de peso ainda estava em trajetória de queda ao fim das 24 semanas, sem um platô claramente definido. Em outras palavras, os participantes ainda continuavam emagrecendo quando o acompanhamento terminou.

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Isso não permite afirmar antecipadamente qual seria o resultado após um ano ou mais de tratamento. Mas sugere que o potencial máximo da molécula pode não ter sido capturado pelo estudo inicial.

Ensaios de fase 3, mais amplos e prolongados, deverão responder se a perda de peso continua avançando, quando tende a se estabilizar e quais são os efeitos do tratamento em longo prazo.

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UBT251 é melhor que a retatrutida?

Ainda não é possível comparar diretamente as duas moléculas. A retatrutida já avançou para estudos de fase 3, enquanto o UBT251 permanece em uma etapa anterior de desenvolvimento. Os estudos também tiveram durações, doses e perfis de participantes diferentes.

O resultado do UBT251, no entanto, chama a atenção pela rapidez: uma redução média próxima de 20% do peso em seis meses representa um sinal relevante de eficácia. A Novo Nordisk já iniciou um estudo global de fase 1b/2a com aproximadamente 330 participantes e prevê divulgar novos dados em 2027. A United Biotechnology também planeja avançar para um ensaio de fase 3 na China.