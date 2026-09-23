🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Saúde

Caneta em teste com mecanismo da tirzepatida alcança redução de peso de 15,5%

Em ensaio de fase 2, dose máxima de enicepatida também auxiliou no controle de diabetes de 90% dos voluntários em menos de um ano

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 18h35
caneta-obesidade
Um platô na perda de peso não foi atingido, ou seja, um período no qual a redução de gordura corporal se estabilizou e parou (Foto: VEJA SAÚDE/VEJA)
Continua após publicidade
Caneta em teste com mecanismo da tirzepatida alcança redução de peso de 15,5% Priorizar nos meus resultados Google

Candidata a caneta para o tratamento de diabetes 2 e obesidade, a substância enicepatida demonstrou capacidade de reduzir o peso em 15,5% em menos de um ano e controlar a glicemia de voluntários no mesmo período. A medicação em teste utiliza um mecanismo parecido com o do Mounjaro (tirzepatida), a união dos hormônios GLP-1 e GIP, e também deve ser administrada com injeções semanais.

Os dados do estudo clínico de fase 2 foram apresentados pela farmacêutica Roche, que testou a possível nova “caneta emagrecedora” em 447 adultos com diabetes 2 e sobrepeso ou com obesidade ao longo de 48 semanas.

Na dose máxima, de 24 gramas, foi alcançado o emagrecimento médio de 15,5%. Um platô na perda de peso não foi atingido, ou seja, um período no qual a redução de gordura corporal se estabilizou e parou.

Siga

A análise do medicamento em investigação também abordou o perfil de segurança. Os eventos adversos foram semelhantes aos observados em remédios da mesma classe: sintomas gastrointestinais leves a moderados. No grupo que estava sendo tratado com a enicepatida, a taxa de descontinuação foi de 2% ante 0% no grupo placebo.

Continua após a publicidade

“Essa molécula, ainda experimental, tem uma questão interessante da sinalização celular em relação ao tipo de proteína que ela recruta quando se liga ao receptor. Isso, talvez, possa melhorar a resposta em longo prazo e, com esse mecanismo, também dar um pouco menos de efeito colateral”, diz o endocrinologista Clayton Macedo, coordenador do serviço de Endocrinologia do Exercício da disciplina de medicina esportiva do Hospital São Paulo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Macedo explica que, embora tenha GIP e GLP-1, a medicação em estudo é diferente do Mounjaro, a tirzepatida, em função dessa proteína.

Continua após a publicidade

No momento, dois estudos de fase 3 estão em andamento para investigar o controle da obesidade, segundo a farmacêutica. Um ensaio também de fase 3 para verificar o manejo da glicemia e desfechos cardiovasculares está previsto para o primeiro semestre do próximo ano.

“Combinada com a perda de peso sustentada, a enicepatida oferece um perfil potencialmente ideal para o tratamento da doença, capaz de reduzir e prevenir complicações, além de melhorar a saúde metabólica de pessoas com diabetes tipo 2”, disse, em comunicado, Levi Garraway, diretor médico e chefe de desenvolvimento global de produtos da Roche.

Continua após a publicidade

Tratamento do diabetes

Para o tratamento do diabetes 2, a substância em teste levou à redução média de 2,65% da hemoglobina glicada (HbA1c), que corresponde à média dos níveis de açúcar no sangue ao longo de um período de tempo.

“É um dado surpreendente. Na dose mais alta, a hemoglobina glicada, que é um dos critérios que a gente mais valoriza, teve um resultado que, talvez, faça com que ela esteja entre as medicações mais potentes para o controle metabólico do diabetes”, afirma Macedo.

Uma análise mais aprofundada mostrou queda de 4,3% em pacientes com a HbA1c em níveis inadequados (maior que 8,5%).

Continua após a publicidade

Ao final do estudo, 90% dos pacientes que receberam a medicação atingiram a meta glicêmica mais restrita para quem vive com a doença (menor ou igual a 6,5%) e 62% alcançaram níveis normais (menor ou igual a 5,7%).

Publicidade
TAGS:
Diabetes
Emagrecimento
Medicamentos
Obesidade
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).