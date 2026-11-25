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Famosas pela perda de peso, as canetas emagrecedoras agora são testadas como promessas de longevidade. Embora protejam coração e rins em pessoas doentes, a ciência ainda investiga se trazem ganhos reais a indivíduos saudáveis. Entenda o que é fato, risco e exagero.

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Nenhum remédio jamais foi aprovado para tratar o envelhecimento. Em primeiro lugar porque a velhice nunca foi considerada doença, e sim o terreno onde as doenças coexistem: diabetes, problemas cardiovasculares, insuficiência renal, demência…

Mas uma classe de medicamentos que nasceu para controlar o diabetes, ficou famosa pela perda de peso e hoje é usada por um em cada oito adultos americanos começa a disputar um título inédito: o de primeiro remédio da longevidade.

A tese ganhou palco na reunião anual da Sociedade Americana de Cirurgia Dermatológica, em San Diego, com pesquisas que já testam as famosas “canetas emagrecedoras” em pessoas saudáveis. Vale separar o que está provado, o que ainda é hipótese e onde mora o exagero.

O que os grandes estudos já mostraram

Esses remédios imitam o GLP-1, hormônio que o intestino libera após as refeições para sinalizar saciedade e ajudar o pâncreas a controlar o açúcar no sangue. Seus receptores, porém, estão espalhados por coração, rins, vasos e cérebro. Daí a suspeita de que o efeito vá muito além da balança.

E os números vieram. No estudo SELECT, com mais de 17 mil pessoas com sobrepeso ou obesidade e doença cardiovascular prévia, mas sem diabetes, a semaglutida (Wegovy) reduziu em 20% o risco de infarto, derrame ou morte cardiovascular. Em termos absolutos, os eventos caíram de 8% para 6,5% em pouco mais de três anos: 1,5 caso evitado a cada 100 pacientes.

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No estudo FLOW, com pacientes com diabetes tipo 2 e doença renal crônica, a semaglutida (Ozempic) diminuiu em 24% os eventos renais graves e em 20% a mortalidade por qualquer causa. No SUMMIT, a tirzepatida (Mounjaro) reduziu em 38% a combinação de morte cardiovascular ou piora da insuficiência cardíaca em obesos com um tipo de falência cardíaca de difícil tratamento: de 15,3% para 9,9%. O ganho veio sobretudo da queda nas internações; as mortes, isoladamente, não diminuíram.

O salto do tratamento para a prevenção

Não existe hoje estudo mostrando que pessoas saudáveis vivam mais ou melhor usando esses medicamentos à base de GLP-1

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Os primeiros testes estão só começando. Nos Estados Unidos, um estudo dará tirzepatida por seis meses a adultos de 50 a 75 anos para medir a “idade do cérebro” por proteínas no sangue, com apenas 22 participantes. Na Suíça, o PROMOTE vai acompanhar por um ano 180 pessoas de 50 a 70 anos, aparentemente saudáveis, mas com ao menos dois fatores de risco, como pressão limítrofe ou pré-diabetes. Ainda não há resultados. E nenhuma grande farmacêutica entrou nessa corrida.

O espelho que engana

Há um paradoxo. Os benefícios mais valiosos, como artérias protegidas e rins preservados, são invisíveis. Já o efeito estético salta aos olhos: a perda rápida de peso leva gordura do rosto e também músculo, e muitos pacientes se queixam de parecer mais velhos.

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A perda muscular não é detalhe cosmético. Músculo é reserva de saúde; sua falta, a sarcopenia, está ligada a quedas, fraturas e perda de autonomia. Ninguém ganha longevidade trocando gordura por fragilidade. Proteína adequada e treino de força deixam de ser conselho genérico e passam a fazer parte do tratamento.

O que significa viver mais

Pesquisadores da Universidade Wake Forest, nos EUA, perguntaram a voluntários se tomariam um remédio diário apenas para prevenir doenças. A maioria disse que não, mesmo de graça. O interesse mudava quando a promessa era manter a memória, brincar com os netos, fazer as próprias compras. Para quem vive, longevidade é autonomia, não estatística.

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O neurocientista Tony Wyss-Coray, de Stanford, oferece uma metáfora honesta: um carro comum bem consertado volta a rodar bem, mas não vira esportivo. As canetas talvez ajudem quem tem um órgão envelhecendo depressa demais, e pouco acrescentem a quem já envelhece bem.

O debate chega num momento sensível ao Brasil. A Anvisa aprovou neste ano as primeiras versões sintéticas e genéricas da semaglutida, com expectativa de preços menores. É boa notícia para milhões de brasileiros com obesidade e diabetes. Mas oferta maior não autoriza uso indiscriminado, e a febre das canetas já convive com falsificações e uso sem acompanhamento médico.

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Para quem tem obesidade, diabetes ou doença cardiovascular, a ciência é sólida: essas drogas protegem órgãos e salvam vidas. Para quem está saudável, a pergunta segue aberta e merece resposta de estudos, não de entusiasmo. A fonte da juventude continua sem endereço. O que existe é um bom remédio, na dose certa, para a pessoa certa e pelo motivo certo.