🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Saúde

Câncer do cacique Raoni: por que médicos escolheram cuidados paliativos?

Líder indígena foi diagnosticado com um tipo agressivo de câncer no sistema digestório; oncologista explica tratamento do "adenocarcinoma pouco diferenciado"

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 17h00 | Atualizado em 16 set 2026, 17h33
Pessoa idosa com cabelos grisalhos e pele morena, usando um disco labial vermelho, sentada em uma cama de hospital com lençóis brancos e travesseiros, vestindo uma blusa vinho com estampas brancas. Ao fundo, uma parede clara com tomada e um cabo conectado
Cacique Raoni, de 84 anos, foi diagnosticado com câncer agressivo no sistema digestório (Instituto Raoni/Reprodução)
Continua após publicidade
Câncer do cacique Raoni: por que médicos escolheram cuidados paliativos? Priorizar nos meus resultados Google

Uma das principais lideranças indígenas no Brasil, o cacique Raoni Metuktire foi diagnosticado com um tipo agressivo de câncer no sistema digestório e está em cuidados paliativos. A informação foi divulgada pelo Instituto Raoni na terça-feira, 15.

Segundo nota publicada no site da organização, o líder indígena de 94 anos enfrentou um “período delicado de saúde” nos últimos meses, incluindo uma grave obstrução intestinal provocada pelo tumor, que fez com que ele precisasse ser transferido do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop, no Mato Grosso, para o Hospital São Paulo, ligado à Unifesp, onde um exame confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pouco diferenciado, câncer considerado de difícil tratamento.

As taxas de sobrevida variam dependendo do órgão onde se originou, do estágio da doença e das características do tumor, além do estado geral do paciente.

“Raoni utiliza marcapasso, apresenta insuficiência cardíaca e hipertensão arterial, além de doença pulmonar obstrutiva crônica e hérnia diafragmática traumática crônica. Diante desse conjunto de fatores, tratamentos com objetivo curativo, como uma cirurgia de maior porte, quimioterapia ou outras terapias oncológicas, representam riscos elevados de morte e não foram considerados adequados à sua condição“, explica a nota.

Siga

A organização acrescenta que, levando em conta esse cenário, a equipe médica considerou os cuidados paliativos como o tratamento mais adequado para o cacique. A abordagem tem como objetivo aliviar a dor, melhorar a qualidade de vida e preservar a autonomia possível do paciente e de seus familiares.

Continua após a publicidade

“No caso de Raoni, essa decisão também considera a importância de permanecer próximo de sua família e de seu povo. A possibilidade de estar em casa, cercado por parentes, falando sua língua, recebendo a presença de pessoas próximas e mantendo suas referências culturais faz parte do cuidado“, destaca o instituto.

O cacique recebeu alta em condições estáveis no dia 14 de julho e voltou para casa, em Peixoto de Azevedo (MT), no dia seguinte. Entre os dias 30 de julho e 1º de agosto, porém, sofreu uma hemorragia digestiva grave e precisou ser internado mais uma vez, no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo. Após o atendimento, não foram observadas novas evidências de sangramento ativo por mais de 72 horas, e seu quadro voltou a ser considerado regular e estável.

Ele está recebendo cuidados domiciliares, sendo assistido por quatro técnicos de enfermagem e uma fisioterapeuta. A equipe também conta com apoio de nutricionista e supervisão de enfermagem da CASAI de Peixoto de Azevedo, vinculada ao Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó do Mato Grosso.

Continua após a publicidade

O que é o adenocarcinoma pouco diferenciado

O adenocarcinoma pouco diferenciado pode ter origem em qualquer tecido do corpo que tenha células glandulares, incluindo estômago, intestino, pâncreas, pulmões, próstata e mamas.

As células tumorais perdem muitas características das células glandulares originais, daí o termo “pouco diferenciado”: significa que elas sofreram uma quantidade tão alta de alterações que se tornaram difíceis de identificar.

O diagnóstico, portanto, não pode ser realizado apenas por meio de observação microscópica. Exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC), ressonância magnética (RM) ou endoscopia ajudam a localizar o tumor e avaliar sua disseminação, mas a confirmação só pode ser feita após o exame microscópico de uma amostra de tecido por um patologista.

Continua após a publicidade

A amostra é obtida por meio de uma biópsia, que o especialista examina em busca de estruturas glandulares anormais e crescimento celular desorganizado, características típicas desse tipo de câncer.

Os sintomas do adenocarcinoma variam bastante dependendo do órgão afetado. No caso do cacique Raoni, por exemplo, o quadro começou com dores abdominais persistentes.

O tratamento da condição pode envolver cirurgia, quimioterapia, imunoterapia, terapias- alvo e, em alguns casos, radioterapia. “Portanto, não existe um único tratamento para todo adenocarcinoma digestório, mas existe outro elemento que é tão importante quanto conhecer o câncer, que é conhecer o paciente que tem aquele câncer“, destaca Gabriel Weberich, oncologista do Portal Afya, portal de atualização em medicina no Brasil.

Continua após a publicidade

Weberich diz que a decisão é individualizada e exige avaliar se o paciente tem “reserva fisiológica suficiente para receber o tratamento” e, principalmente, se há uma expectativa razoável de que o benefício seja maior do que os riscos e os efeitos adversos.

Quando o paciente já chega ao oncologista muito debilitado pela própria doença, após internações sucessivas, infecções e perda de peso, por exemplo, mesmo um tratamento dado com intenção paliativa, como uma quimioterapia, pode causar mais sofrimento e complicações do que benefícios, exemplifica o médico.

“É aí que entra uma distinção muito importante, em que cuidados paliativos não significam necessariamente suspender o tratamento contra o câncer”, afirma.

Continua após a publicidade

O oncologista explica que muitas pessoas recebem cuidados paliativos ao mesmo tempo em que fazem quimioterapia ou imunoterapia. “Porém, existem situações em que a melhor conduta é o que chamamos de cuidados paliativos exclusivos de sintomas, quando deixamos de utilizar tratamentos direcionados ao tumor e concentramos o tratamento no controle dos sintomas, no conforto e na qualidade de vida”, diz ele, citando como exemplo o caso do cacique Raoni.

“O médico continua tratando esse paciente, apenas muda o objetivo do tratamento, que é permitir que aquela pessoa viva o melhor possível dentro da realidade de uma doença grave, crônica e incurável, preservando autonomia, conforto e dignidade“.

Publicidade
TAGS:
Câncer
Medicina
Raoni
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).