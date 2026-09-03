Câncer de pâncreas: nova indicação para remédio que aumenta sobrevida é aprovada no Brasil

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A Anvisa aprovou o Onivyde, um novo tratamento para câncer de pâncreas metastático que aumenta a sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes. A terapia, administrada em esquema de quimioterapia, passa a ser a primeira opção para casos avançados, inclusive para quem nunca recebeu tratamento. Saiba mais sobre o avanço.

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Uma nova indicação de um tratamento para o câncer de pâncreas que aumenta a sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta semana. Agora, o Onivyde (irinotecano lipossomal peguilado) passa a ser a primeira opção de terapia para casos de metástase, quando o tumor já se espalhou pelo corpo, para pessoas que não receberam tratamento prévio.

Para fazer a liberação, a agência considerou os resultados do ensaio clínico NAPOLI 3, que foi publicado no periódico científico The Lancet.

O tratamento é indicado para pacientes com adenocarcinoma ductal pancreático, o tipo mais comum e agressivo do tumor, com metástases. Ele é administrado em esquema de quimioterapia a partir da combinação com oxaliplatina, 5-fluorouracil e leucovorina. O tratamento já recebeu a mesma aprovação nos Estados Unidos e na Europa.

Até então, o Onivyde tinha aprovação no Brasil para pacientes com câncer de pâncreas que tinha se espalhado cujo tratamento com o quimioterápico gencitabina tinha apresentado falhas.

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“Faz muitos anos que a gente não tem novas opções de tratamento para o câncer de pâncreas. Foi aprovado para pacientes que nunca foram tratados antes, então, é uma importante aprovação para essas pessoas que precisam de medicamentos mais ativos”, diz Pedro Uson, oncologista do Einstein Hospital Israelita e do Hospital do Coração (HCor), especializado no tratamento de tumores gastrointestinais e medicina de precisão.

Segundo Uson, além do combate ao tumor, o tratamento contribui para a qualidade de vida dos pacientes.

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“Ele beneficia com uma taxa de resposta mais interessante que os regimes anteriores de quimioterapia e, de maneira geral, é menos tóxico. Por ter mais taxa de resposta, aumenta o tempo de controle de doença e do tempo sem sintomas.”

Como o medicamento funciona

O Onivyde tem como princípio ativo o irinotecano, que bloqueia uma enzima ligada à divisão do DNA celular. Dessa forma, impede que as células cancerígenas se multipliquem.

Para transportar a substância no organismo, utiliza partículas de gordura, chamadas lipossomas, que são protegidas com uma tecnologia que evita a degradação antes da chegada ao tumor. Também permite a liberação mais lenta e contínua do medicamento.

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“A aprovação da Anvisa para o uso de Onivyde como tratamento de primeira linha é um marco fundamental para a oncologia no Brasil, pois endereça uma necessidade médica urgente em uma patologia extremamente desafiadora como o câncer de pâncreas metastático”, disse, em nota, Muriel Carvalho, diretora de oncologia da farmacêutica Servier do Brasil, que produz o medicamento.

Câncer de pâncreas

O câncer de pâncreas é um tumor difícil de ser detectado e que, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), tem um comportamento agressivo. Por isso, acaba tendo alta taxa de mortalidade.

“Esse é um tipo de câncer que geralmente cresce sem sintomas. Por isso, é marcado pelo diagnóstico tardio e alta mortalidade”, diz Uson.

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O Inca estima 13,2 mil novos casos da doença em cada ano do triênio 2026-2028.