A combinação do medicamento inovador daraxonrasibe com quimioterapia se mostrou eficaz para controlar casos de câncer de pâncreas que se espalharam pelo corpo por mais de um ano. O estudo, ainda inicial, foi feito com 61 pacientes e, em 90,2% deles, houve interrupção do crescimento do tumor.

Em estudos já publicados, o comprimido diário se mostrou capaz de quase dobrar a sobrevida de pacientes com adenocarcinoma ductal pancreático metastático que já tinham passado por tratamento.

A sobrevida global dos pacientes com a mutação RAS foi de 13,2 meses com daraxonrasibe e de 6,7 meses com quimioterapia. Na comparação para sobrevida livre de progressão da doença, o resultado foi de 7,3 meses ante 3,5 meses dos pacientes em quimioterapia.

Esse avanço no tratamento foi aplaudido por quase um minuto por cerca de 10 000 médicos durante a reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (Asco), realizada em maio em Chicago.

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Redução do tumor

No novo ensaio, de fase 1/2, os pacientes com adenocarcinoma pancreático metastático receberam um comprimido diário da medicação e fizeram ciclos de quimioterapia com as drogas gencitabina e nab-paclitaxel.

No acompanhamento mediano por 18,3 meses, os tumores diminuíram ou desapareceram em 60,7% dos voluntários. No recorte de casos em que as lesões se tornaram indetectáveis, o índice foi de 8,2%.

A sobrevida livre de progressão da doença, um marcador importante para a quantidade de vida, foi de quase 13 meses.

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“Isto representa um avanço potencialmente transformador no tratamento de primeira linha para pacientes com câncer pancreático metastático, já superando o limite superior da sobrevida global histórica de 8,5 a 11,1 meses com quimioterapia convencional”, disse, em comunicado, Wungki Park, oncologista clínico do Centro David M. Rubenstein para Pesquisa do Câncer de Pâncreas do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, nos Estados Unidos.

Segundo Park, estima-se que 76,6% dos pacientes estejam vivos após um ano. Os achados foram divulgados durante o Simpósio sobre Alvos Moleculares e Terapêutica do Câncer, realizado em Barcelona, na Espanha.

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“O câncer de pâncreas continua sendo um dos cânceres mais difíceis de tratar, principalmente porque mais da metade dos pacientes apresenta a doença já disseminada para outros órgãos”, explica Park. “Precisamos de tratamentos eficazes que possam gerar respostas profundas e prolongar o controle da doença para conter essa enfermidade agressiva e devastadora.”

Aprovação nos Estados Unidos

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O daraxonrasibe , de nome comercial Rasonque, da farmacêutica Revolution Medicines, foi aprovado para uso nos Estados Unidos em agosto deste ano.

O diferencial do medicamento é a capacidade de inibir a atuação de mecanismos que interagem com a atividade de uma proteína chamada RAS que, quando tem alterações, leva à proliferação das células cancerígenas e ao crescimento do tumor.

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Agir nessa mutação é importante porque ela é responsável por mais de 90% dos casos de adenocarcinoma ductal pancreático.