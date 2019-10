Câncer de mama: seis sinais da doença que podem ser detectados pela mulher

O câncer de mama é um tipo de tumor que afeta especialmente a população feminina, sendo o segundo tipo que mais causa morte no Brasil. A doença costuma ser mais comum em mulheres a partir dos 40 anos, mas há a possibilidade surgir antes disso. A boa notícia é que, quando diagnosticado precocemente, as chances de cura chegam a 95%. A melhor forma de garantir o diagnóstico na fase inicial da doença é ficar atento aos sinais.

Para ajudar na identificação dos sintomas, a revista Health preparou uma lista com os indicadores mais frequentes do câncer de mama. Confira.

1. Caroço duro e indolor

Esse é o sintoma mais conhecido da doença – e também o mais comum. A presença de um nódulo mamário nem sempre é um indício de câncer já que também ser causado por alterações no ciclo menstrual, gravidez e amamentação. No entanto, é fundamental se manter atenta ao seio para saber diferenciar um caroço normal de um tumor real.

“Algumas mudanças podem ser temporárias, mas se o nódulo persistir por mais de um ciclo menstrual (cerca de 28 dias), visite seu médico”, recomenda Dorraya El-Ashry, da Fundação de Pesquisa do Câncer de Mama, nos Estados Unidos.

2. Pele do seio descolorada

Esse sintoma geralmente afeta mulheres na faixa dos 60 anos. A descoloração do seio pode indicar a presença de câncer de mama inflamatório – um tipo raro da doença. “A mulher pode notar que o seio está vermelho, inflamado e parece pesado”, explica Jane Mendez, do Instituto de Câncer de Miami, nos Estados Unidos, à Health.

A especialista ressalta que a idade e o histórico de saúde da paciente podem ajudar no diagnóstico. Em mulheres acima dos 30 anos, uma descoloração na pele pode indicar mastite (uma inflamação do tecido mamário provocado pelo bloqueio de um ducto mamário). Já se for uma mulher na pós-menopausa e não houver histórico de picada de inseto ou lesão recente, é importante procurar um especialista e verificar o problema.

3. Seio com textura diferente

Além da descoloração da pele do seio, outro sinal do câncer de mama inflamatório é uma parte da pele do seio apresentar pequenas “crateras” – um tipo de ondulação parecida com superfície de uma bola de golfe. Isso acontece porque o tumor pode estar puxando a pele e causando pontos irregulares. Outra forma de reconhecer o problema pela textura é se parecer a casca da laranja (fenômeno conhecido como “pele de laranja).

4. Vazamento de líquido

Se você não está amamentando, fique atenta à secreções mamilares, incluindo as que contenham sangue. Esse vazamento é um alerta para o câncer de mama ou pode ser causado por um crescimento benigno, mas a única forma de saber é procurando o médico. Caso o vazamento esteja associado a um nódulo é sinal vermelho para a doença.

5. Peito encolhido

É comum que a mulher tenha um seio levemente maior que o outro. Mas é importante ficar atenta a diferença no tamanho da mama. Isso porque um dos sinais de tumor mamário é o encolhimento do seio. “Às vezes, quando há um tumor em uma dos seios, ele puxa a pele e os ligamentos, o que causa essa redução no tamanho. Grande parte do tecido mamário é gordura e o câncer pode consumir essa gordura [contribuindo para o encolhimento]”, esclarece Jane.

6. Inversão no mamilo

Há três tipos comuns de mamilos: aqueles que estão para fora, os planos e o que são para dentro (ou invertido). Saber essa diferença é essencial, pois mudanças no mamilo também são sinais de câncer de mama. “Se notar que o mamilo inverteu de posição, digamos era para fora e agora está para dentro, é importante fazer um check-up”, salienta Jane.

Agora que você já conhecem alguns dos sinais mais comum ao câncer de mama, fique atenta. E diante de qualquer mudança não hesite em procurar um médico.