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Saúde

Câncer de intestino, excesso de peso e canetas emagrecedoras: o que a ciência nos mostra até aqui

Diabetes e obesidade aumentam risco de câncer de intestino; canetas emagrecedoras aparecem como aliadas potenciais, mas ainda há incertezas

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 09h31 | Atualizado em 17 ago 2026, 10h05
DOENÇA EM ALTA - Tumor de intestino: mais de 45 000 casos por ano no Brasil
Câncer de intestino: maior aumento entre adultos jovens (Warawan Tongsri/Getty Images)
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Diabetes tipo 2 e obesidade não são mais vistos só como fatores de risco cardiovascular. A ciência já trata essas condições crônicas como personagens atuando nos bastidores de um enredo mais silencioso: o avanço do câncer colorretal, o câncer de intestino que mais cresce entre adultos jovens no mundo.

Uma revisão médica de 66 estudos englobando mais de 83 milhões de pessoas calcula que a obesidade eleva em média 36% o risco de câncer colorretal, variando entre 25% e 57% conforme a pesquisa.

O diabetes tipo 2 parece somar risco à obesidade, não só coexistir com ela: dados de mundo real do UK Biobank, apresentados no Congresso Europeu de Obesidade de 2025, sugeriram que o diagnóstico recente da doença aumenta a chance de cânceres ligados à obesidade, entre eles o colorretal, mesmo descontado o peso corporal.

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Os mecanismos suspeitos — e o que ainda não sabemos

Por que diabetes e obesidade favoreceriam o câncer de intestino? A biologia exata ainda está sendo desenhada. Uma análise recente reconhece que os mecanismos bioquímicos “não são bem compreendidos”, mas aponta suspeitos: o tecido gorduroso mantém o corpo em inflamação crônica de baixo grau, e o microbioma intestinal se altera de forma ainda não mapeada.

Outras análises somam o excesso de insulina circulante, que ativaria vias de crescimento celular ligadas ao IGF-1 (via ativa do hormônio do crescimento), e mudanças hormonais do tecido gorduroso. Nenhum caminho, isolado, explica tudo.

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Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

Por que o rastreamento não pode faltar na consulta

O papel do endocrinologista e do clínico geral vai além de controlar glicemia e peso. Rastrear o câncer colorretal em pacientes com diabetes e obesidade deveria ser rotina, não exceção — a doença costuma ser silenciosa até estágios avançados.

Duas ferramentas dividem esse trabalho: a pesquisa de sangue oculto nas fezes, hoje via teste imunoquímico (FIT), rápida, barata e não invasiva; e a colonoscopia, exame padrão-ouro, capaz de detectar e remover lesões pré-cancerígenas antes que virem tumor.

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No Brasil, o Ministério da Saúde, via Instituto Nacional de Câncer, finaliza a primeira diretriz nacional de rastreamento do câncer colorretal para o SUS: teste imunoquímico de fezes a cada dois anos para adultos de 50 a 75 anos, assintomáticos e sem fatores de risco adicionais, com colonoscopia nos casos positivos.

Em agosto de 2026, o governo incorporou o FIT à tabela do SUS, na atenção básica. Sociedades médicas defendem antecipar essa faixa da colonoscopia a partir dos 45 anos — patamar já padrão nos EUA, onde se baixou a idade de início de 50 para 45 anos em 2021, diante do aumento de casos em jovens. Quem tem diabetes ou obesidade deveria antecipar essa conversa com o médico, mesmo com as diretrizes formais ainda mirando a população de risco padrão.

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Canetas emagrecedoras: potenciais aliadas do intestino

Aqui entra o capítulo mais recente — e discutido. Estudos observacionais associam agonistas do GLP-1, como semaglutida, a menor risco de câncer colorretal: reduções de até 46% frente à insulina. Um estudo divulgado no Congresso Americano de Oncologia em 2026, com mais de 281 mil pessoas do banco de dados TriNetX (uma plataforma de dados de saúde do mundo real, usada com frequência nesses estudos observacionais), mostrou 36% menos chance de câncer colorretal em usuários de GLP-1 do que de aspirina — mas os pesquisadores separaram risco relativo de absoluto: seriam necessárias mais de 2 mil pessoas tratadas paraevitar um único caso, benefício pequeno para o indivíduo, ainda que relevante na população.

Nem tudo é consenso. Uma revisão de 68 ensaios controlados com mais de 207 mil participantes achou sinal oposto: a semaglutida, na dose injetável mais alta (2,4 mg/semana), apareceu associada a mais tumores colorretais — efeito dose-dependente que os autores chamam de sinal de risco a confirmar, não causa comprovada. Outra análise, com 90 estudos e mais de 120 mil participantes, não achou associação em nenhuma direção. A fotografia atual é de incerteza, não de veredicto fechado.

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E em quem já tem câncer? Uma fronteira experimental

Essas medicações ajudariam quem já enfrenta o câncer colorretal? Um artigo da Universidade da Califórnia, na revista Cancer Investigation, associou o uso de GLP-1 a mortalidade em cinco anos quase pela metade entre pacientes com câncer de cólon.

Outro estudo deste ano, com dados do TriNetX, reforçou o sinal em pacientes nos estágios I a III da doença. Mas os autores frisam: são análises observacionais e retrospectivas, sujeitas a viés, sem o devido controle. Não há recomendação médica para iniciar ou manter GLP-1 visando tratar o câncer colorretal ou prevenir o retorno do tumor — a decisão segue com o oncologista, caso a caso, até novas evidências confirmarem ou derrubarem o suposto benefício.

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