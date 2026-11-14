Câncer: como vírus e bactérias estão por trás de 12% dos tumores, segundo estudo

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Um estudo recente revela que até 12% dos casos de câncer são causados por vírus ou bactérias como HPV, hepatite e H. pylori. Esses microrganismos desorganizam células e promovem inflamação crônica. A boa notícia é que a medicina oferece ferramentas eficazes, como vacinação e diagnóstico precoce, para prevenir e combater esses ataques. Entenda como se proteger.

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A lista de infratores que estão por trás dos tumores é cada dia mais extensa. Alguns maus elementos, como cigarro, álcool e exposição solar, são bastante conhecidos. Outros, que inclusive podem estar aninhados em nosso corpo, nem tanto. Desse último grupo fazem parte vírus e bactérias. Sim, além de provocar danos por si só, eles podem desorganizar nossas células — inclusive o material genético — e semear um câncer. Não se trata de um problema marginal. Um novo levantamento, publicado no prestigiado periódico científico The Lancet, estima que até 3 milhões de casos da doença no mundo estão relacionados a infecções. É uma conta preocupante: cerca de 12% dos tumores podem ser deflagrados por microrganismos como os vírus HPV e da hepatite e a bactéria H. pylori, a mesma da gastrite. Nem tudo, porém, é má notícia. A medicina já dispõe de ferramentas para prevenir esses ataques e desfechos mais graves.

Embora não tenha caído no senso comum, o elo entre os patógenos e o câncer é investigado há mais de um século. A primeira pista veio quando, em 1908, pesquisadores dinamarqueses desvendaram um vírus responsável pela doença em galinhas. Em 1964, foi detectado o primeiro agente viral cancerígeno em seres humanos — um vírus da família do herpes, o Epstein-Barr, relacionado a um tipo mais raro de linfoma. Na década de 1970, o cientista alemão Harald zur Hausen levantou e confirmou a hipótese de que o papilomavírus humano (HPV), uma infecção sexualmente transmissível, estaria implicado em tumores como o de colo de útero — ele receberia um Prêmio Nobel pelo feito, dividido com os estudiosos que cravaram a ligação do HIV com a aids.

Mas como micróbios causam câncer? “Eles provocam danos diretos e indiretos que resultam no surgimento da doença”, diz o virologista Paulo Eduardo Brandão, professor da USP. “Há vírus que podem embaralhar, enxertar ou deletar os genes de nossas células, favorecendo uma multiplicação desenfreada, e existem aqueles que produzem uma inflamação crônica que colabora para o problema.” Em outras palavras, vírus e também bactérias armam uma confusão no organismo a ponto de propiciar as falhas biológicas que estão na gênese dos tumores.

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Existem exemplos notáveis — e prevalentes — desse fenômeno, que pode passar anos sem dar sintomas perceptíveis. Um dos mais comuns é o HPV: ele representa a principal causa de câncer de colo de útero, além de levar a lesões malignas em pênis, ânus, boca e garganta. No fígado, os vírus das hepatites B e C são reconhecidamente patrocinadores de tumores. Já a bactéria H. pylori, que impõe gastrites e úlceras, desenha um cenário propenso ao câncer de estômago. Segundo a publicação do Lancet, ao menos doze patógenos já são classificados como “cancerígenos”, isto é, há provas suficientes para condená-los.

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Saber que os micróbios podem estar na cena do crime dá à humanidade uma vantagem e tanto. É possível agir para prevenir suas agressões ou, ao identificá-los precocemente, aniquilá-los antes de nossas células sofrerem as mutações que geram o câncer. Uma das melhores armas à mão é a vacinação. O imunizante contra o HPV, disponível nas redes pública e privada, mira tanto agentes por trás de verrugas genitais como do câncer em si. No Brasil, é oferecido em dose única pelo SUS a meninas e meninos de 9 a 14 anos, embora a Organização Mundial da Saúde (OMS) já recomende antecipar a picada a partir dos 4 anos. A meta é, no futuro, erradicar os tumores ligados ao vírus. Um progresso que já é palpável no país: uma pesquisa nacional registrou uma queda de 75% em primeiras consultas motivadas por lesões pré-cancerosas no útero em jovens de 15 a 19 anos após a introdução da vacinação.

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Ocorre que nem sempre existem vacinas para barrar os microrganismos com vocação para o câncer. Contudo, com diagnóstico precoce e tratamento adequado, é completamente factível evitar as piores consequências. Graças ao avanço da medicina, com um teste rápido é possível averiguar a presença do vírus da hepatite C e, por meio de antivirais mais modernos, mitigar as chances de ele plantar um tumor no fígado. Na suspeita de uma gastrite, exames como endoscopia podem entrar em cena para apurar se a bactéria H. pylori dá as caras e, em caso positivo, direcionar um tratamento com antibióticos para que ela não contribua com um câncer gástrico. Como ensina o manual de segurança da ciência, conhecer o infrator é o primeiro passo para se antecipar a ele.

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Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021