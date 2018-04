Câncer: Brasil terá 29 mil casos associados à obesidade em 2025

De acordo com um estudo publicado recentemente no periódico científico Cancer Epidemmiology , em 2025, o Brasil terá 640.000 casos de câncer e quase 30.000 deles vão estar associados a obesidade . A pesquisa, feita por cientistas brasileiros, americanos e franceses, explica que a relação entre o câncer e a obesidade está nos estímulos a maior proliferação celular provocada pelo peso elevado.

Para chegar a esta conclusão, os pesquisadores utilizaram como base, dados de 2012, período em que o excesso de peso esteve associado a 15.465 casos de câncer (3,8% do total). De acordo com os autores, entre os quais está o brasileiro Leandro Machado Rezende, esses dados podem ser usados para apoiar programas de prevenção contra o câncer no Brasil.

Em 2012, foram 470.000 casos de câncer no país. As projeções para 2025 revelam que o Brasil terá 640.000 casos da doença. Os autores indicam que a obesidade (Índice de Massa Corporal – IMC- maior que 30) será um fator relevante para o aumento do câncer, chegando a 29.490 casos em 2025. Esse número representa 4,6% de todos os casos de novos câncer diagnosticados. O estudo ainda aponta que a obesidade vem crescendo nos últimos anos, atingindo 14,4% dos homens e 25,4% das mulheres maiores de 20 anos em 2013.

Segundo a pesquisa, há 13 tipos de câncer associados ao aumento de peso, entre eles estão o de mama e o de próstata. Com base nos dados coletados durante pesquisas feitas no Brasil em 2002 e 2013, o câncer de mama é o que mais sofre influência da obesidade, com 4.777 casos registrados em 2012; depois estão o câncer de colo de útero (1729), o câncer colorretal (681), o de próstata (926) e o de fígado (651).

Nas projeções para 2025, os casos de câncer relacionados ao peso podem afetar 15.702 (3,2%) dos homens; nas mulheres, esse número sobe para 18.837 (6,2%).

Causas da obesidade

De acordo com os autores do estudo, a industrialização e o alto consumo de alimentos processados são uma das causas do aumento da obesidade. “A industrialização de sistemas alimentares mudou profundamente as culturas alimentares tradicionais, que eram geralmente composta de alimentos frescos e minimamente processados”, escreveram no relatório.

O estudo revelou ainda que a venda de produtos ultra processados em países latino-americanos aumentou 103% entre 2000 e 2013. Consequentemente, no mesmo período, também houve aumento do IMC entre adultos nesses países.

Para solucionar o problema, os pesquisadores recomendam que sejam feitas intervenções e políticas de saúde pública para reduzir a obesidade em nível populacional. Além disso, outra medida capaz de ajudar na diminuição da obesidade – e consequentemente os números de alguns tipos de câncer – são inovações de mercado que valorizem alimentos frescos.