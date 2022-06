Campanha Nacional de Vacinação contra gripe e sarampo é prorrogada

A Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe e o sarampo, que terminaria nesta sexta-feira, 3, foi prorrogada até 24 de junho. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde na noite desta quinta-feira, 2, que afirmou que a cobertura vacinal do público-alvo para a imunização contra a gripe, como idosos, profissionais de saúde e crianças entre 6 meses e cinco anos (veja grupos abaixo), foi de apenas 44% em dois meses de campanha.

O objetivo da campanha é aumentar a proteção para os grupos mais vulneráveis e evitar casos graves das doenças e óbitos, principalmente no inverno, quando os casos aumentam.

De acordo com o ministério, a partir do dia 25, os estados e municípios vão poder ampliar a campanha de vacinação contra a gripe para toda a população com mais de 6 meses até o fim do estoque de imunizantes.

Causada pelo vírus da influenza, a gripe se propaga com facilidade e pode levar populações vulneráveis a casos graves e levar à morte. A vacina oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B.

O sarampo também é uma doença viral e é altamente transmissível. Ela é perigosa para crianças com menos de 5 anos, especialmente as desnutridas, e pode levar a quadros de pneumonia encefalite aguda. Também pode matar.

Veja quem pode se vacinar contra gripe:

• Idosos acima de 60 anos;

• Trabalhadores da saúde;

• Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias);

• Gestantes e puérperas;

• Povos indígenas;

• Professores;

• Pessoas com comorbidades;

• Pessoas com deficiência permanente;

• Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas;

• Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

• Trabalhadores portuários;

• Funcionários do sistema prisional;

• Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

• População privada de liberdade.

Público-alvo da campanha contra o sarampo:

• Trabalhadores da saúde;

• Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias).

Fonte: Ministério da Saúde