Campanha de vacinação infantil contra Covid atinge 20% do público-alvo

Um mês após a primeira criança brasileira ser vacinada contra a Covid-19, o Brasil imunizou apenas 20% do público-alvo da campanha, de 5 a 11 anos, segundo dados do Ministério da Saúde. Em nota, a pasta disse que estados e municípios informaram que vacinaram 4,1 milhões de crianças até o momento. A população a ser vacinada é de 20 milhões de crianças.

Inicialmente, a população infantil só podia ser vacinada com a versão pediátrica do imunizante da Pfizer, liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no dia 16 de dezembro do ano passado. A primeira remessa de doses chegou no dia 13 de janeiro e, no dia seguinte, o garoto indígena da etnia xavante e com deficiência motora Davi Seremramiwe Xavante, de 8 anos, recebeu a primeira dose.

Em 20 de janeiro, a Anvisa liberou a CoronaVac, vacina do Instituto Butantan com a farmacêutica chinesa Sinovac, para as crianças acima de 6 anos. O imunizante não pode ser aplicado em crianças imunocomprometidas.

Segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas mais de 17,7 milhões de doses de vacinas pediátricas contra a Covid-19 e campanhas devem ser realizadas para incentivar a vacinação.

“Para avançar na imunização do público infantil, a pasta articula ações de incentivo à vacinação, incluindo a veiculação de campanha publicitária na TV, rádio, mídia exterior e internet.”