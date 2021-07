Cafezinho bom

Mais um mito sobre eventuais prejuízos do café foi derrubado. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em São Francisco, nos Estados Unidos, provaram que a bebida não provoca arritmia cardíaca (alterações no ritmo do batimento cardíaco) de qualquer tipo, inclusive a fibrilação atrial, uma das principais causas do acidente vascular cerebral. Ao contrário, o consumo diário pode até reduzir minimamente o risco de aparecimento da condição. “O café é a primeira fonte de cafeína para a maioria das pessoas e tinha a reputação de que causava ou exacerbava arritmias”, afirmou o cientista líder do trabalho, Gregory Marcus. “Mas não achamos nenhuma evidência disso. O temor, portanto, é injustificado”, completou.

A investigação foi a maior já feita sobre o tema e acaba de ser publicada no Journal of American Medical Association (JAMA) Internal Medicine, um dos mais importantes periódicos científicos do mundo. Durante quatro anos, mais de 386 mil voluntários com idade média de 56 anos tiveram seu estado clínico acompanhado enquanto bebiam doses diárias de café (expresso e normal).

O cruzamento das informações não identificou qualquer conexão consistente entre o consumo e o surgimento da condição cardíaca. A pesquisa confirmou, ao contrário, que a ingestão frequente provoca benefícios anti-inflamatórios que ajudam a diminuir o risco para doenças como a diabetes e Parkinson.