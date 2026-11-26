Beber uma xícara de café por dia pode reduzir significativamente o risco de doença arterial coronariana em homens. Já o consumo elevado da bebida, com mais de três xícaras por dia, pode aumentar o risco da condição tanto em homens quanto em mulheres.

As conclusões são de um estudo de longo prazo realizado na Coreia do Sul com 44 mil participantes, que investigou a relação entre o consumo de cafeína e o risco de problemas cardiovasculares nessa população.

Segundo os pesquisadores, poucos estudos de grande porte já investigaram o tema em populações asiáticas. Por isso, a pesquisa considerou características específicas ligadas ao estado de saúde e aos hábitos de 44. 634 coreanos, sendo 13. 611 homens e 31. 023 mulheres. Com idade entre 40 e 79 anos, eles foram acompanhados entre os anos de 2012 e 2016.

O consumo de café foi avaliado por meio de um questionário de frequência alimentar, que foi classificada em nove categorias de resposta, desde “nunca ou raramente” até “três vezes por dia”. O tamanho da porção foi dividido em três categorias: meia xícara, uma xícara e duas xícaras.

Para estimar o risco cardiovascular, os pesquisadores utilizaram o chamado Escore de Risco de Framingham, uma ferramenta que calcula a probabilidade de uma pessoa desenvolver doenças cardiovasculares, como o infarto ou a doença coronariana, nos próximos 10 anos.

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Também foram avaliados fatores como tabagismo, pressão arterial e diabetes. Características ligadas ao estilo de vida dos participantes completaram o quadro, incluindo nível de atividade física, consumo de álcool, uso de açúcar ou creme adicionados ao café, e proporção de energia da dieta proveniente de carboidratos, gorduras e proteínas.

Os resultados

Durante o período médio de acompanhamento, foram registrados 6. 832 casos de alto risco de doença coronariana, sendo 4. 841 entre homens e 1. 991 entre mulheres.

A doença arterial coronariana ocorre quando as artérias coronárias ficam estreitadas ou obstruídas por placas de gordura, colesterol e cálcio, reduzindo o fluxo de sangue para o músculo do coração. Ela pode evoluir silenciosamente ou causar angina, infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca.

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No estudo, o aumento do risco entre quem consumia mais de três xícaras por dia foi de aproximadamente 15% nos homens e 28% nas mulheres.

Segundo os autores, porém, as diferenças observadas entre homens e mulheres não podem ser atribuídas exclusivamente a possíveis efeitos distintos do café em cada sexo. Fatores como idade, índice de massa corporal (IMC) e nível de atividade física também devem ser considerados, pois “podem modificar os efeitos do café sobre a saúde”, diz o estudo.

Entre os homens, por exemplo, o consumo mais elevado de café esteve associado a maior risco de doença coronariana entre aqueles com menos de 53 anos, IMC equivalente à obesidade, fisicamente inativos, fumantes e consumidores de álcool.

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No caso das mulheres, o grupo de 51 anos ou mais, com IMC elevado, fisicamente inativo, na pós-menopausa e que não consumia álcool apresentou aumento do risco de doença coronariana associado ao consumo excessivo da bebida.

Especificamente, homens que consumiam menos de uma xícara por dia apresentaram menor risco de doença coronariana, especialmente aqueles mais jovens, com peso normal, fisicamente mais ativos e não fumantes.

Além disso, os participantes que consumiam mais café tendiam a ser mais jovens, inativos, tabagistas, consumidores de álcool e com IMC mais elevado, em comparação com aqueles que não eram adeptos da bebida. Eles também ingeriam mais gordura e menos carboidratos do que aqueles que não consumiam café.

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Preparo da bebida pode ter influenciado resultados

Ainda não se sabe exatamente o que leva o café a afetar o desenvolvimento da doença coronariana, mas a hipótese é de que os efeitos estejam relacionados aos compostos antioxidantes presentes na bebida. Os polifenóis e o ácido clorogênico combatem o estresse oxidativo, reduzem a inflamação crônica e melhoram o revestimento interno das artérias.

As quantidades dessas substâncias, porém, variam de acordo com o tipo de café. O coado, por exemplo, contém mais polifenóis do que o café instantâneo.

No estudo sul-coreano, os participantes estavam habituados a consumir um tipo de café instantâneo com açúcar e creme. Não há como saber se o creme em questão era espuma de leite ou creme lácteo, já que o questionário preenchido pelos voluntários não registrava a composição detalhada desses produtos, como o teor de gordura saturada.

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A limitação é reconhecida pelos próprios autores, uma vez que a adição de gordura ao café também pode influenciar o risco cardiovascular. “Consequentemente, nossas estimativas sobre o consumo de café provavelmente refletem a associação global dos hábitos de consumo da bebida, incluindo os aditivos comuns na população coreana, e não o efeito biológico isolado da cafeína ou de outros componentes do café”, pondera o estudo.

O método de preparo do café faz toda a diferença nos efeitos da bebida para a saúde, destaca o cardiologista Sergio Timerman, do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).

O médico compara o café turco ao instantâneo. O primeiro, preparado por fervura e sem filtro de café, pode elevar o colesterol “ruim” quando consumido em excesso, já que parte do pó permanece na xícara, junto com substâncias naturalmente presentes no café, incluindo óleos.

Já o segundo passa por um processamento industrial em que o café é submetido à desidratação para se transformar em pó ou grãos solúveis, eliminando boa parte dos compostos que podem ter impacto sobre o colesterol. O mesmo vale para o café coado.

“São fatores que precisam ser considerados na interpretação dos resultados, sem atribuir exclusivamente ao café o aumento do risco cardiovascular”, diz Timerman. “Não devemos avaliar o café isoladamente, desconsiderando o estilo de vida de quem o consome”.

Tabagismo e menopausa

O tabagismo é outro fator que pode influenciar a associação entre consumo de café e doenças. No estudo, os pesquisadores apontam que nos Estados Unidos, por exemplo, mulheres fumantes têm risco mais elevado de desenvolver doença coronariana do que não fumantes e ex-fumantes.

Um dos motivos por trás dessa associação é que o tabagismo acelera a metabolização da cafeína, por meio da enzima hepática CYP1A2, especifica Timerman.

Entre os participantes sul-coreanos, além do tabagismo, outros dois fatores foram associados à doença coronariana entre aqueles que consumiam grandes quantidades de café: ter menos de 53 anos e apresentar IMC acima de 25 kg/m², faixa que engloba sobrepeso e obesidade.

Além disso, o consumo elevado de café foi associado ao aumento do risco de doença coronariana entre mulheres na pós-menopausa. O resultado, porém, contrasta com pesquisas anteriores, que indicam que o consumo mais elevado de café pode reduzir o risco de doenças inflamatórias e cardiovasculares em mulheres que já estão na menopausa.

“Esse é um ponto particularmente interessante”, comenta Timerman, ao explicar que a transição menopausal é acompanhada por alterações hormonais, metabólicas e do perfil de risco cardiovascular.

“O café, porém, não precisa ser excluído nessa fase“, afirma. “Mas é importante individualizar seu consumo, especialmente na presença de insônia, palpitações e sintomas vasomotores, como as ondas de calor”.

No caso das mulheres que fazem reposição hormonal ou usam anticoncepcionais, o cardiologista explica que o estrogênio administrado por meio de medicamentos pode retardar a metabolização da cafeína.

Alguns anticoncepcionais orais também podem prolongar consideravelmente sua meia-vida. “Isso significa que a mesma xícara de café pode produzir efeitos mais prolongados em determinadas mulheres”, diz.

Mulheres deveriam tomar menos café que homens?

Até o momento, explica o médico, não existem evidências suficientemente consistentes para estabelecer essa recomendação exclusivamente com base no sexo.

“Devemos considerar a sensibilidade individual, a genética, o perfil hormonal, a dose de cafeína, a qualidade do sono, a atividade física, as condições clínicas e situações especiais, como a gestação”, afirma.

Timerman explica que uma mulher pode, inclusive, responder de maneira diferente à mesma quantidade de café em diferentes fases da sua vida.

“Não precisamos demonizar o café, tampouco transformá-lo em medicamento. Precisamos compreender como cada organismo responde ao seu consumo”, conclui o cardiologista. “O coração masculino e o feminino têm suas particularidades. Isso não significa que precisem de xícaras diferentes de café”.