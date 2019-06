Café: consumir até 25 xícaras por dia não afeta o coração, define estudo

De vez em quando aparecem estudos afirmando que o café faz mal e pode prejudicar a saúde, incluindo a cardíaca já que pode promover rigidez arterial e aumentar o risco de ataque cardíaco e acidente vascular cerebral (AVC). No entanto, novo estudo indica que tomar café – mesmo em doses diárias altas – não favorece o endurecimento das artérias. “Descobrimos que beber mais de três xícaras de café por dia não aumenta significativamente a rigidez dos vasos sanguíneos em comparação com pessoas que bebem uma xícara ou menos por dia”, comentou Kenneth Fung, da Queen Mary University, na Inglaterra, à CNN.

Os resultados ainda mostraram que mesmo os indivíduos que bebem até 25 xícaras de café por dia não estão em maior risco do que aqueles que tomam menos de uma xícara. Isso indica que o café não oferece riscos cardíacos. Apesar disso, os pesquisadores orientam que as pessoas evitem ingerir café acima da média recomendada pelas autoridades de saúde (até cinco xícaras por dia), já que em altas doses a cafeína pode causar insônia, agitação e dor no estômago por estimular a produção de suco gástrico.

O estudo

A pesquisa, financiada pela Fundação Britânica do Coração, acompanhou 8.412 pessoas em todo o Reino Unido. Elas foram divididas em três grupos: no primeiro foram colocados os participantes que ingeriam menos de uma xícara de café por dia; no segundo, aqueles que bebiam entre uma e três xícaras diárias; e no terceiro, as pessoas que bebiam mais de três – neste grupo estava incluso alguns indivíduos que tomavam até 25 xícaras por dia. Os pesquisadores excluíram qualquer participante que ingeria mais do que esta quantidade.

Para verificar o estado das artérias dos voluntários, a equipe realizou exames de ressonância magnética e testes de ondas de pulso (esse exame, especificamente, mede a rigidez arterial). Os cientistas também avaliaram fatores de riscos para endurecimento das artérias e problemas cardíacos, incluindo idade, sexo, etnia, peso, dieta, tabagismo e alcoolismo.

Os resultados mostraram que a probabilidade de um indivíduo que bebe café desenvolver rigidez arterial é a praticamente a mesma para quem toma muito ou pouco. “A principal mensagem é que o café pode ser apreciado como parte de um estilo de vida saudável, e os amantes de café podem ficar tranquilos quanto ao medo de rigidez dos vasos sanguíneos”, ressaltou Fung.

Benefícios do Café

De acordo com a Revista Saúde, quando tomado em doses moderadas – de 4 a 5 xícaras por dia – o café pode trazer inúmeros benefícios para a saúde, incluindo aumento da expectativa de vida, metabolismo mais rápido (o que ajuda na queima de calorias), fortalecimento da memória e do coração, redução do diabetes, proteção contra o Alzheimer e alívio dos sintomas de Parkinson.