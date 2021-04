ButanVac: Butantan inicia hoje produção do primeiro milhão de doses

O Instituto Butantan começa nesta quarta-feira, 28, a produzir o primeiro milhão de doses da vacina ButanVac, o primeiro antígeno contra a Covid-19 a ter todas as etapas de produção realizadas em solo brasileiro. De acordo com João Doria (PSDB), o governador do estado de São Paulo, as 18 milhões de primeiras doses estarão finalizadas em junho.

O imunizante, porém, ainda não foi testado em humanos. Na terça-feira, 28, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não concedeu o aval de teste clínicos, com voluntários, por falta de dados. Foram relatadas 44 informações e dados faltantes.

CoronaVac

Outra vacina contra a Covid-19 sob responsabilidade do Butantan, a CoronaVac, terá o próximo lote de entregas liberado ao Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 28. Serão 600.000 doses. A próxima entrega de mais 3.000 litros de matéria-prima está em processo de liberação com a Sinovac Life Science, na China, a empresa responsável por seu desenvolvimento.