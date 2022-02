Butantan oferece 10 milhões de doses da CoronaVac para Ministério da Saúde

O Instituto Butantan ofereceu para o Ministério da Saúde 10 milhões de doses da vacina Coronavac para a campanha de vacinação contra a Covid-19 da população infantil. Segundo Dimas Covas, presidente do instituto, um ofício foi encaminhado para a pasta na tarde desta terça-feira, 1°, e um retorno é aguardado. Covas disse que também ofereceu um lote adicional de 20 milhões de doses que poderão ser entregues em um prazo de 20 a 25 dias.

“Disponibilizamos, para entrega imediata, 10 milhões de doses. Estamos aptos a embarcar essas doses tão logo o ministério se manifeste.”

A vacina CoronaVac, produzida pelo Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, foi aprovada por unanimidade para uso em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no dia 20 de janeiro deste ano. A vacina não é aplicada em crianças imunocomprometidas. Para este grupo, deve ser usada a vacina da Pfizer.

Na ocasião, o governador João Doria (PSDB) anunciou um mutirão de vacinação contra a doença para as crianças de 5 a 11 anos neste sábado, 5, em todo o estado. “É uma grande mobilização das 7h às 19h para a imunização das crianças. Será feito um investimento de R$ 5,5 milhões para o pagamento de hora-extra para os enfermeiros e vacinadores que vão trabalhar.”

Segundo Regiane de Paula, coordenadora-geral do Programa Estadual de Imunização (PEI), 1.438.023 crianças do estado foram vacinadas contra a Covid-19, o que corresponde a 35,92% do público de 5 a 11 anos.

Vacinação de crianças no Brasil

A Anvisa liberou a versão pediátrica da vacina da Pfizer para a população de 5 a 11 anos em 16 de dezembro do ano passado. Mas a campanha de imunização enfrentou entraves por causa de barreiras impostas pelo governo federal, encabeçados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que se mostrou contrário à vacinação de crianças.

Apenas após uma consulta pública e de uma audiência pública, o Ministério da Saúde anunciou que as crianças de 5 a 11 anos seriam vacinadas contra a Covid-19. As primeiras doses da vacina da Pfizer chegaram ao Brasil no dia 13 de janeiro e, no dia seguinte, o menino indígena Davi Seremramiwe Xavante foi a primeira criança a ser vacinada contra a doença no Brasil.

O Brasil tem uma população pediátrica de 20 milhões de pessoas e o contrato do Ministério da Saúde com a farmacêutica Pfizer prevê a entrega de 20 milhões de doses até março. Outras 10 milhões de doses são negociadas e o montante previsto para aplicação da segunda dose, que será realizada com um intervalo de oito semanas, deve ser entregue no segundo trimestre deste ano.

No caso da CoronaVac, as doses são aplicadas com intervalo de 28 dias.