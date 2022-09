Butantan envia 1 milhão de doses de CoronaVac para vacinação infantil

Giro VEJA - segunda, 19 de setembro

O novo movimento da campanha de Lula e a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Londres e Nova York são os destaques do dia

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu a semana com mais uma ofensiva pelo voto útil, na esperança de, quem sabe, resolver a corrida ao Palácio do Planalto já na primeira etapa de votação. Lula realizou nesta segunda-feira um evento com oito ex-presidenciáveis, para uma declaração conjunta de apoio. Além, é claro, do petista Fernando Haddad, do vice Geraldo Alckmin e da ex-senadora Marina Silva, estavam no encontro nomes como Guilherme Boulos e Luciana Genro, ambos do PSOL; Cristovam Buarque, do Cidadania; João Goulart Filho, do PCdoB; e Henrique Meirelles, do União Brasil.