Butantan entrega mais 3,4 milhões de doses da vacina a partir do dia 23

O Instituto Butantan anunciou que irá entregar, a partir da próxima terça-feira, 23, 3,4 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para o Ministério da Saúde. Serão entregues cerca de 426.000 doses por dia. “Em oito dias vamos chegar às 3,4 milhões de doses. Mas não paramos. Isso é só a primeira entrega e continuamos”, disse Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes, nesta quarta-feira, 17.

A entrega das novas doses é importante porque diversas cidades pelo país suspenderam a vacinação devido à falta de vacinas. Covas reiterou que não há mais problema de fornecimento de matéria-prima para a produção das vacinas e que daqui para frente a capacidade de produção do instituto será aumentada. “A partir de abril possivelmente vamos dobrar essa produção porque vamos ter a disposição uma fábrica que atualmente está produzindo a vacina da gripe”, explicou o diretor.

Também nesta quarta, o governo de São Paulo anunciou que irá antecipar em um mês a entrega do último lote de vacinas compradas pelo Ministério da Saúde. “O governo de São Paulo, pelo Instituto Butantan, vai antecipar a entrega de 54 milhões de doses da vacina do Butantan para o Ministério da Saúde. Inicialmente prevista para o final de setembro deste ano, estas doses serão entregues até o final do mês de agosto.”, disse o governador João Doria.

No total, o Ministério da Saúde comprou 100 milhões de doses de vacina produzidas pelo Instituto Butantan em dois contatos: o primeiro referente a 46 milhões de doses e o segundo, assinado na segunda-feira, 16, para as 54 milhões restantes.