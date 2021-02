Butantan aumenta em 65% a quantidade de doses entregues ao Ministério

O Instituto Butantan começou a distribuir, nesta terça-feira, 23, 5,6 milhões de doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde. O quantitativo é 65% maior que a estimativa inicial de 3,4 milhões de doses. As unidades serão entregues até o dia 5 de março.

“O Instituto Butantan hoje lidera a distribuição de vacinas no país. O Brasil vai receber, até 30 de abril, 46 milhões de doses da vacina e, até 30 de agosto, mais 54 milhões de doses da vacina do Butantan. Até 30 de agosto nós teremos entregue 100 milhões de doses da vacina do Butantan”, disse o governador de São Paulo, João Doria.

Nesta terça, 1,2 milhão de doses serão entregues ao Ministério da Saúde. Na quarta-feira, 24, serão mais 900.000 frascos. Nos dias 25, 26 e 28 de fevereiro ainda estão previstas liberações de 600.000 doses diárias, o que corresponde a um total de 3,9 milhões de doses até domingo, 28.

Logo início de março, o Butantan vai disponibilizar mais 1,7 milhão de vacinas. No dia 2 de março, está prevista uma remessa de 600.000 doses, seguida de outras 500.000 em 4 de março e 600.000 no dia 5 de março. Na soma total, serão 5,6 milhões de vacinas desta terça até 5 de março. As doses enviadas a partir desta terça foram produzida com o o insumo farmacêutico ativo (IFA) enviado pela Sinovac Life Science, da China.

No dia 5 de fevereiro, o Butantan já havia distribuído 1,1 milhão de doses. Portanto, no período de um mês, entre 5 de fevereiro e 5 de março, o instituto fornecerá 6,7 milhões de vacinas ao Programa Nacional de Vacinação (PNI). Somadas ao lote de 8,7 milhões entregue em janeiro, já são 15,4 milhões de doses entregues ao Brasil. O Instituto já entregou o que corresponde a 90% de todas as vacinas usadas na rede pública.

Também nesta terça-feira, 23, chegou ao país um novo lote com 2 milhões de vacinas de Oxford-AstraZeneca. As doses foram importadas prontas do Instituto Serum, na Índia. A previsão é que sua distribuição comece na quarta-feira, 24.