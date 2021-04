Bruno Covas tem piora no quadro e exames apontam líquido nos pulmões

O prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), teve uma piora no quadro clínico e exames detectaram a presença de líquido nos pulmões e abdômen do político. Covas está internado no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, para o tratamento de câncer, ainda sem previsão de alta.

O tratamento do prefeito é realizado por meio de imunoterapia e quimioterapia. Na semana passada, foi detectada metástase do câncer no fígado e nos ossos, o que levou a mudança na estratégia da equipe médica responsável pelo seu caso. Mesmo assim, a alta estava prevista para o início desta semana. Com a constatação do acúmulo de líquido, porém, foi preciso estender a internação por tempo ainda indeterminado. O fato novo no quadro de saúde está ligado à inflamação dos tumores na região abdominal do prefeito.

De acordo com a equipe médica que acompanha Covas em coletiva de imprensa, ele responde bem ao tratamento e permanecerá trabalhando do hospital.