Bruno Covas: exames detectam novas metástases no câncer

Exames do prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, demonstraram o surgimento de novos pontos de câncer no fígado e nos ossos. De acordo com os médicos responsáveis pelo tratamento de Covas, foram necessários ajustes no tratamento.

Amanhã, sábado, 17, está prevista a continuidade da quimioterapia, adicionando imunoterapia. Clinicamente o prefeito passa bem e está sem sintomas, apto a seguir com as atividades pessoais a profissionais.

A alta deverá ocorrer no início da próxima semana. “Essa nova etapa do tratamento durará dois meses. Depois desse período reavaliaremos com exames se continua ou não”, diz o oncologista Tulio Pfiffer. O prefeito é atendido pela equipe médica também coordenada pelos especialistas David Uip, Artur Katz e Roberto Kalil Filho, do Hospital Sírio-Libanês. “O Bruno está lidando com muita força com o novo diagnóstico”, afirma Pfiffer.