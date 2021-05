Bruno Covas começa nova radioterapia para sangramento no estômago

O prefeito de São Paulo Bruno Covas (PSDB) começou uma nova radioterapia para controlar um sangramento residual identificado no estômago. Segundo boletim médico publicado nesta quinta-feira, 6, “o prefeito está recebendo todo suporte clínico necessário e seu quadro é estável”. Não há previsão de alta hospitalar.

O novo sangramento foi identificado na quarta-feira, 5, durante uma endoscopia digestiva. Covas está internado no Hospital Sírio-Libanês desde o último domingo, 2. Na ocasião, ele informou que iria se licenciar da prefeitura da capital paulista por um período de 30 dias. O prefeito, de apenas 41 anos, foi diagnosticado com tumor no estômago e no fígado em outubro de 2019. De lá para cá fez tratamento com quimioterapia e imunoterapia, mas a doença não cedeu.

O prefeito é tratado pela equipe médica que inclui Roberto Kalil, Tulio Pfiffer e David Uip.