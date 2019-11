Bruno Covas: alta do hospital é adiada

Um exame de ecocardiograma realizado ontem, no domingo, no prefeito Bruno Covas (PSDB) sinalizou novos coágulos em seu organismo– no átrio direito, a cavidade do coração que recebe o sangue venoso, e no cateter usado na quimioterapia.

O exame, pedido pelo cardiologista Roberto Kalil, diretor de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, onde Covas está internado, fez os médicos adiarem a alta do prefeito, que estava prevista para hoje ao meio-dia.

Hoje de manhã o cardiologista pediu um novo exame, uma tomografia, que mostrou que os coágulos dos pulmões, identificados logo após a internação do prefeito, estavam melhores.

O objetivo dos médicos agora é reavaliar a dose do anticoagulante, que será aumentada.

A formação de coágulos é mais comum em pacientes com câncer. O prefeito foi diagnosticado recentemente com câncer na cárdia, região de transição entre o estômago e o esôfago, com metástase no fígado e nos linfonodos.

Afora o tratamento para os trombos, Covas está sendo submetido a quimioterapia. A primeira das três sessões terminou e foi bem-sucedida. As próximas duas serão feitas no intervalo de duas semanas.