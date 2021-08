Brasileiros criam teste de saliva que identifica coronavírus em 30 minutos

Um novo teste para diagnóstico da Covid-19, feito a partir da coleta de saliva ou secreções da nasofaringe, pode identificar o coronavírus em apenas 30 minutos. Trata-se do RT-LAMP, que utilizando a técnica de amplificação isotérmica mediada por loop (a chamada transcriptase reversa) detecta o vírus pela reação colorimétrica, ou seja, após coletadas, as amostras são colocadas em pequenos tubos com reagentes de coloração rosa, que mudam de cor para amarelo se houver a presença do SARS-Cov2.

Mais simples, barato e acessível, o teste pode ser realizado por qualquer laboratório e custa cerca de um terço do valor do RT-PCR, teste padrão. “O que torna o PCR tão caro é o equipamento, que custa mais de R$ 200 mil – poucos laboratórios têm acesso. O LAMP pode ser feito até em escolas”, diz o virologista Edison Durigon, do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da USP.

Segundo um estudo publicado na Scientific Reports, o RT-LAMP possui sensibilidade de 90% para detectar casos positivos e especificidade de 100%, capacidade de excluir os negativos, mas há uma limitação ligada à carga viral do paciente: se a quantidade de vírus for muito baixa, o teste pode dar um resultado inconclusivo, com uma coloração laranja. Nesse caso, deve ser repetido ou confirmado com o RT-PCR, que detecta o SARS-Cov-2 no terceiro dia de infecção. “O LAMP deve ser feito a partir do quinto dia, para que haja carga viral suficiente para ser detectada”, explica o pesquisador.

Desenvolvido pela Plataforma Científica Pasteur-USP (SPPU-USP), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Curitiba, o novo teste ainda não tem previsão de disponibilidade no mercado nacional.

