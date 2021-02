Brasil ultrapassa os 3 milhões de vacinados

O Brasil continua com ritmo acelerado de vacinação. A atualização dos dados até às 18 horas desta sexta-feira, 5, mostra que o país superou a marca dos 3 milhões de pessoas imunizadas. O número total de doses distribuídas até aqui são de 3.260.636.

São Paulo ainda é o local com mais vacinados. Ao todo, 737.451 paulistas já receberam a dose do imunizante. Quatro estados já ultrapassaram os 200.000 imunizados: Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

De acordo com um levantamento feito pela Bloomberg, o Brasil é o quinto país com a maior média móvel de vacinados por dia, com 218.694 doses aplicadas diariamente. Em todo o mundo está atrás somente dos Estados Unidos, China, Reino Unido e Índia.

Confira os números da vacinação nos estados e no país atualizados até às 18h desta sexta-feira, 5: